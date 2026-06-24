El petróleo sigue en baja y ya cotiza por debajo de los US$75: ¿bajarán los combustibles?

La posible reapertura total del estrecho de Ormuz y el aumento de la oferta internacional presionan sobre el precio del crudo.

Hoy 13:46

El precio internacional del petróleo continúa en baja y ya cotiza por debajo de los US$75, en un escenario marcado por las expectativas de una mayor oferta global y la posible normalización del flujo marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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Al promediar las operaciones de este miércoles, el barril de Brent se ubicaba en US$74,72, con una caída del 2,2% respecto del último cierre, según datos del mercado internacional constatados por la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata del valor más bajo desde la víspera de los ataques de Estados Unidos a Irán. La tendencia descendente responde a que los operadores descuentan la firma de un acuerdo y la reapertura total de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

La normalización del tránsito marítimo permitiría restablecer el flujo de crudo y generar una oferta abundante en el mercado. Según estimaciones, cerca de 90 millones de barriles comenzarían a moverse en los próximos días, lo que impacta directamente en la cotización internacional.

A esto se suma la expectativa de que Irán recupere su plena capacidad de producción, otro factor que incrementaría la disponibilidad de petróleo y mantendría la presión bajista sobre los precios.

Durante el punto más alto del conflicto, el barril de Brent llegó a pagarse US$127. Sin embargo, el escenario cambió con rapidez ante las señales de distensión y la posibilidad de una mayor oferta en el corto plazo.

Pese a la baja del crudo, por el momento no se espera una reducción en el precio de los combustibles en Argentina. En el sector señalan que todavía debe compensarse el congelamiento de precios que se mantuvo desde mediados de abril.