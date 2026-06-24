El Gobierno convoca a la comunidad a participar de actividades por el Mes de la Prevención

Las propuestas se desarrollarán en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con encuentros comunitarios en distintos puntos de la ciudad Capital.

Hoy 14:35

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Gobierno de la provincia convocó a instituciones, familias y a la comunidad en general a participar de las actividades programadas para el cierre del Mes de la Lucha por la Vida, el Amor y la Esperanza.

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La iniciativa es impulsada a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y la Dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones (Digaia). El objetivo es fortalecer el modelo estratégico de “comunidades que cuidan”, mediante acciones de sensibilización social, prevención y acompañamiento colectivo.

La convocatoria fue realizada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; y la directora de la Digaia, Claudia Tarchini.

Las actividades comenzarán este viernes 26 de junio con la kermés comunitaria “Al encuentro de los sueños y talentos”, que se desarrollará desde las 9 en el ISPP N° 1 del barrio Saint Germain. Allí se reunirán establecimientos educativos y organizaciones sociales pertenecientes a la zona sur.

Ese mismo día, desde las 10.30, se realizará una jornada preventiva en el Domo del Parque del Encuentro, destinada a congregar a actores civiles, de salud y educación de las zonas norte y centro de la ciudad Capital.

El cronograma concluirá el martes 30 de junio con una jornada de clausura provincial, un espacio institucional en el que se ratificarán las políticas públicas, los recursos y los lineamientos del Estado provincial para el abordaje integral de la problemática.

En este sentido, la ministra Mariela Nassif remarcó que la prevención constituye un desafío de todo el tejido social. Además, destacó la importancia de la articulación estatal para que la responsabilidad del cuidado no recaiga únicamente en el ámbito escolar, sino que permita potenciar a las instituciones educativas como espacios de pertenencia y primera contención.

Por su parte, Claudia Tarchini señaló que esta estrategia responde de manera directa a los indicadores del Observatorio Provincial de la Digaia, que reflejan una preocupante brecha promedio de diez años entre el inicio del consumo problemático y la primera búsqueda de asistencia profesional.

Finalmente, Matilde O’Mill recalcó el compromiso del Gobierno provincial en la articulación y diagramación de estas jornadas, y subrayó la importancia de generar espacios de participación que permitan intervenir de manera temprana en los ámbitos familiares, escolares y comunitarios donde se desenvuelven los jóvenes.