Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque en Av. Belgrano y Solís

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este miércoles. La víctima sufrió lesiones en una pierna y fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.

Hoy 15:24

Un motociclista resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional luego de verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante el mediodía de este miércoles en una transitada esquina de la ciudad.

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Según relataron ocasionales testigos, el siniestro se produjo alrededor de las 13 en la intersección de avenida Belgrano y Solís, por causas que aún no fueron informadas oficialmente.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió diversas lesiones, principalmente en una de sus piernas, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al centro de salud para una mejor evaluación médica.

La escena generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, ya que el motociclista quedó tendido sobre la calzada hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Fuentes consultadas indicaron que, pese a la violencia del choque, el herido se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación médica.