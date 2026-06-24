El B° Cabildo Santiagueño fue beneficiado con el “Operativo de Integración Social”

La actividad contó con la presencia del jefe comunal, quien estuvo acompañado por autoridades municipales.

Hoy 15:33

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, el municipio llevó adelante un Operativo de Integración Social en el barrio Cabildo Santiagueño, donde se ejecutaron obras de infraestructura y se brindaron servicios gratuitos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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La actividad contó con la presencia del jefe comunal, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, que fueron recibidos cordialmente por la presidenta de la junta vecinal del barrio, Karen Pérez, junto a una numerosa cantidad vecinos que participaron de la jornada.

Como sucede en cada intervención que realiza el municipio en los distintos sectores de la ciudad, se llevaron adelante trabajos de reacondicionamiento de calles mediante tareas de nivelación, aporte de suelo y colocación de base estabilizada.

Asimismo, se efectuó la reposición de luminarias y reconversión lumínica LED del alumbrado público, contribuyendo a una mayor seguridad y eficiencia energética en el sector.

Además de las mejoras en infraestructura, durante el operativo se ofrecieron servicios gratuitos como asistencia médica y social, asesoramiento y entrega de la tarjeta SUBE, una merienda comunitaria, experiencias de realidad virtual, juegos recreativos y didácticos para los más pequeños, sorteos de pósters y entradas para funciones del Cine Teatro Municipal Renzi, además de una radio abierta que permitió la participación de los vecinos.

Asimismo, el jefe comunal compartió un momento especial con los niños que participaron de las actividades recreativas y educativas organizadas durante la jornada, a quienes entregó camisetas de la Selección Argentina como reconocimiento a su participación.

De esta manera, el municipio de La Banda continúa desarrollando operativos integrales en los distintos barrios de la ciudad, acercando servicios, obras y espacios de encuentro que fortalecen el vínculo entre el Estado municipal y los vecinos.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre el operativo: “Hoy estamos cerrando de alguna manera un operativo de integración social en el barrio Cabildo Santiagueño, pero los trabajos van a continuar mañana, pasado mañana y los días que sean necesarios para terminar de arreglar las calles, porque hoy hemos hecho aporte de suelo, aporte de base estabilizada, reposición de las luminarias y reconversión lumínica.

Por otro lado, también tuvimos la posibilidad de conversar con los vecinos que me han agradecido que estemos presentes aquí con diferentes áreas del municipio como Obras Públicas y Servicios Públicos.

Los chicos también han compartido una chocolatada, participaron en sorteos de entradas y posters del Cine Teatro Renzi, se realizaron cortes de pelo en forma gratuita y se brindó servicios de atención médica y asistencia social.

Los vecinos también tuvieron la posibilidad de obtener la tarjeta SUBE, que es un servicio muy importante para todas las personas que utilizan el transporte público de pasajeros, porque con la tarjeta SUBE pagan nada más que el 45% del valor del boleto. Así que es un servicio muy importante, que ayuda al bolsillo de las familias de la ciudad de La Banda.

Pero lo más importante es el fortalecimiento del diálogo que tenemos desde el municipio con los vecinos. En este caso, quiero agradecer a la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Cabildo Santiagueño, Karen Pérez, que ha trabajado en forma articulada con las diferentes áreas del municipio para lograr estas mejoras en el barrio.

Esto es lo que venimos propiciando desde la gestión, este vínculo a través de la institucionalización del barrio con su junta vecinal y el municipio, trabajando en forma conjunta para generar mejoras.

Así que esto nos fortalece más, nos da la posibilidad de escuchar las necesidades que tienen los vecinos, que no solamente tienen que ver con obras de infraestructura, sino también con servicios y asistencias, a veces con situaciones familiares, personales o de salud. Todo esto lo logramos a través de los operativos de integración social”.

Durante el encuentro, el jefe comunal también se refirió al proyecto de pavimentación de calle España Prolongación, que beneficiará a este sector: “Nosotros venimos concretando y planificando muchas obras de infraestructura que ordenan, integran y conectan a los barrios.

En el caso de la obra de pavimentación y modernización de la calle España Prolongación, se va a extender desde la calle Francisco de Aguirre hasta la Ruta 34. Son tres kilómetros y medio aproximadamente de pavimento que tiene que ver con conectar a la ciudad y generar una salida hacia la Ruta 34, una de las rutas más importantes del país. Pero por sobre todas las cosas, que tengan la posibilidad los barrios Gorrini, Ampliación Gorrini, Cabildo Santigueño y demás, poder ingresar y salir a través de una moderna vía de tránsito.

Todo tiene que ver con la palabra integral, porque la obra incluirá pavimentación, desagüe pluvial que lo vamos a acondicionar, como hemos hecho en la calle Rebotaro.

La vía también contará con luces LED y arbolado urbano. Estas son obras integrales que mejoran sensiblemente la calidad de vida de los vecinos, en este caso la obra de la calle España Prolongación generará múltiples beneficios a los barrios Gorrini, Ampliación Gorrini y Cabildo Santigueño”.