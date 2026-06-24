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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 19º
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Personal municipal realizó un taller sobre bullying en el Colegio Santiago Apóstol

La actividad tuvo como objetivo concientizar a los estudiantes de 3° años del turno mañana sobre la importancia de promover una convivencia respetuosa, libre de violencia y discriminación dentro del ámbito escolar.

Hoy 15:37

Alumnos del Colegio Santiago Apóstol participaron de un taller informativo y de concientización para prevenir el bullying que estuvo a cargo del personal de la Dirección General de Salud.

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La actividad tuvo como objetivo concientizar a los estudiantes de 3° años del turno mañana sobre la importancia de promover una convivencia respetuosa, libre de violencia y discriminación dentro del ámbito escolar.

Durante el encuentro, se abordaron conceptos relacionados con el acoso escolar, sus diferentes manifestaciones, las consecuencias que puede generar en quienes lo padecen y las herramientas disponibles para prevenirlo y actuar ante situaciones de este tipo.

Las responsables de la actividad destacaron la importancia de continuar desarrollando acciones de promoción de la salud y prevención, fortaleciendo valores como el respeto, la empatía y la solidaridad entre los jóvenes.

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