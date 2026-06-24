Un adolescente de 14 años y su padre resultaron heridos tras un choque entre un auto y una moto

Los ocupantes de una motocicleta fueron trasladados a distintos centros de salud tras protagonizar un siniestro vial sobre avenida Núñez del Prado. El adolescente fue derivado al Cepsi.

Hoy 15:45

Un hombre de 35 años y su hijo de 14 resultaron con heridas de diversa consideración luego de protagonizar un siniestro vial mientras se desplazaban en una motocicleta por avenida Núñez del Prado, durante la mañana de este miércoles.

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El hecho se registró alrededor de las 8.15, cuando una motocicleta de 125 c.c. en la que circulaban ambos ocupantes colisionó con un automóvil Ford Fiesta que era conducido por un adulto mayor de 78 años. Como consecuencia del impacto, padre e hijo cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron lesiones.

A raíz de la situación, personal médico acudió al lugar y dispuso el traslado del adolescente al Cepsi, mientras que el conductor de la motocicleta fue derivado al Hospital Regional para recibir asistencia.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que son materia de investigación, el automóvil habría frenado de manera repentina, lo que provocó que la motocicleta impactara desde atrás. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 2 quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.