Milei volvió a apuntar contra el pasado económico y aseguró que el riesgo país “se va a desplomar”

Durante una exposición pública, el Presidente defendió el rumbo económico de su gestión, destacó el crecimiento del PBI y sostuvo que Argentina puede alcanzar la máxima calificación crediticia internacional.

Hoy 16:57

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó de un evento público acompañado por los nuevos responsables de la comunicación del Gobierno nacional y de La Libertad Avanza, donde volvió a defender el programa económico de su administración y lanzó fuertes críticas a las políticas aplicadas durante las últimas décadas.

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El mandatario estuvo junto al vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió recientemente en reemplazo de Manuel Adorni, y al secretario de Medios, Fabián Fernández.

Durante su discurso, Milei sostuvo que la desconfianza histórica de los argentinos hacia el sistema económico local tiene relación con años de políticas equivocadas. En ese sentido, afirmó que no es casual que gran parte de los ahorros de los ciudadanos permanezcan fuera del circuito financiero formal.

Al referirse al escenario económico, el jefe de Estado se mostró optimista sobre las perspectivas del país y aseguró que, si se mantiene el rumbo actual, Argentina podría mejorar significativamente su posición ante los mercados internacionales.

“Si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar”, expresó el Presidente, quien además consideró que el país podría alcanzar la categoría de Investment Grade, la máxima calificación otorgada por las agencias internacionales de riesgo crediticio.

Milei también destacó los datos de actividad económica correspondientes al primer trimestre de 2026. Según indicó, el Producto Bruto Interno registró un crecimiento interanual del 2,3%, cifra que interpretó como una muestra de la recuperación de la economía.

En esa línea, aseguró que la producción nacional alcanzó niveles récord y contrastó los resultados actuales con los obtenidos durante gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por décadas de estancamiento económico.

El mandatario concluyó su exposición con nuevas críticas a las políticas intervencionistas y a los modelos económicos que, según su visión, generaron efectos contrarios a los objetivos que perseguían, reiterando su defensa de las reformas impulsadas por su gestión.