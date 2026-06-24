Dos mujeres condenadas por estafa en Aguilares deben reparar a la víctima

Dos mujeres fueron condenadas por estafa en Aguilares y deberán reparar económicamente a la víctima y realizar tareas comunitarias.

Hoy 17:23

En un reciente fallo judicial, dos mujeres fueron condenadas por estafa en Aguilares, tras haber llevado a cabo una maniobra fraudulenta que les permitió sustraer una suma significativa de dinero. La causa fue tratada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, liderada por el fiscal Gerardo Salas.

Según la acusación presentada por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, los delitos se cometieron entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Una de las imputadas, aprovechando la confianza depositada en ella como empleada de un comercio de calzado, utilizó la avanzada edad de la víctima para acceder a su billetera virtual.

La empleada logró generar un total de 289 órdenes de extracción sin necesidad de una tarjeta física, utilizando el sistema conocido como Punto Efectivo. Estos códigos fueron enviados de manera sistemática a su madre, quien la asistió en el retiro del dinero.

Ambas mujeres realizaron múltiples visitas a cajeros automáticos, logrando así extraer un total de $4.772.000. Esta acción causó un severo perjuicio económico a la víctima, quien vio afectado su patrimonio de manera considerable.

La fiscalía imputó a las acusadas como coautoras del delito de estafa, lo que llevó a la decisión del tribunal de imponerles tareas comunitarias y una reparación económica. Así, una de las mujeres deberá pagar $180.000 en doce cuotas, mientras que la otra abonará $300.000 en condiciones similares.

Además, se estableció que las imputadas deben fijar su domicilio en la ciudad de Aguilares y se les prohíbe acercarse a la víctima, con el fin de proteger su bienestar durante el proceso de restitución.