El dólar oficial volvió a subir y alcanzó su valor más alto en el 2026

La divisa oficial subió un 0,5% y llegó a $1.479, mientras que el dólar minorista cerró en $1.495. Analistas atribuyen la presión cambiaria al fortalecimiento global del dólar y a la firme demanda en el mercado local.

Hoy 19:14

En el mercado mayorista del dólar, se negoció un sostenido volumen de USD 648 millones, cifra relevante que revela que la oferta se mantiene dentro del pico estacional. No obstante, la respuesta de la demanda está a la altura y, aún con menores compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el spot, se mantiene la tendencia alcista para el billete verde.

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El dólar mayorista ganó este miércoles 7,50 pesos o o 0,5%, a $1.479, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025. El tipo de cambio oficial sostiene un rebote de 71 pesos o 5% en junio, mientras que en el recorrido de 2026 alcanza una leve ganancia de 24 pesos o 1,6%, muy lejos de la inflación acumulada en el período del orden del 16 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 18 pesos, todavía algo por debajo del aumento de 23 pesos registrado en el mismo lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.797,67, que dejó al dólar mayorista a 318,67 pesos o 21,5% de ese umbral de flotación administrada.

En la misma dirección, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.495 para la venta según la referencia del Banco Nación. En junio el billete minorista sube 65 pesos o 4,5 por ciento. Además, igualó las marcas más altas de 2026, de los días 2 y 5 de enero ($1.495).

El dólar blue también estuvo operado con franca ganancia de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530, un máximo desde el 2 de enero. En junio el blue escala 100 pesos o 7 por ciento.

“El mercado cambiario argentino viene mostrando un dólar que sube en las ultimas jornadas, tanto para el mayorista como para MEP o contado con liquidación. Si bien es cierto que hace tiempo hay tasas reales cortas negativas en pesos, algo que podría eventualmente ser un factor de presión, vemos a lo sucedido más asociado al contexto internacional, con un dólar que se fortaleció a nivel mundial en las ultimas ruedas luego del mensaje hawkish de la Fed. Las tasas cortas en dólares de los bonos del Tesoro americano subieron tras los anuncios de la Fed, ejerciendo presión alcista sobre el dólar a nivel mundial”, evaluó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“Mirando el mercado local, lo que habrá que monitorear seguirán siendo los flujos, que se vieron favorecidos durante la guerra en Medio Oriente por el sector exportador de hidrocarburos. Hacia adelante, si bien el precio cayó, es relevante mencionar que en materia de producción de hidrocarburos todo sigue con perspectiva alcista, por lo que esos flujos deberían seguir acompañando hacia el mediano plazo”, puntualizó Franco.

“Dentro de dicho contexto externo de debilidad en las monedas emergentes como contrapartida a la firmeza del DXY (dollar index), el dólar mayorista amaga con acercarse en esta oportunidad a los $1.480. Así es que el BCRA continúa recalibrando a la baja el ritmo de compras, en busca de darle un mayor espacio a la demanda y permitir morigerar el reacomodamiento de la divisa", evaluó el economista Gustavo Ber.

El BCRA publicó los datos oficiales de su posición corta en futuros de dólar correspondientes a mayo, la cual se ubicó en apenas USD 204 millones.

“La cifra ya había sido anticipada semanas atrás en una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. La posición vendida se redujo en USD 1.900 millones durante el mes, quedando prácticamente en cero y completando la reversión del máximo de USD 6.844 millones alcanzado en septiembre de 2025″, precisó Max Capital.

“Sin embargo, los volúmenes operados en el bono dollar-linked con vencimiento en junio de 2026 y el aumento en el interés abierto de futuros de dólar sugieren que el BCRA retomó la oferta de instrumentos de cobertura cambiaria en junio, compensando así la reducción registrada durante mayo", agregaron desde Max Capital.