Ravier se prepara para asumir como nuevo vocero de Milei: cuándo será su primera aparición oficial

El economista ya dejó su banca en Diputados y fue confirmado como nuevo portavoz del Gobierno de Javier Milei. Su primera presentación pública será esta semana y su debut formal ante la prensa tendrá fecha confirmada.

Hoy 19:21

El economista Adrián Ravier asumirá formalmente como vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei en los próximos días, tras la aceptación de su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación, donde representaba a La Pampa.

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El recambio en el área de comunicación del Ejecutivo quedó oficializado este miércoles, cuando el cuerpo legislativo avaló su salida del Congreso y habilitó su desembarco en la Casa Rosada.

Según el cronograma ya definido, la presentación oficial de Ravier se realizará el viernes a las 11 horas en la sede gubernamental, en un acto abierto a la prensa y transmitido en vivo. Ese será su primer contacto institucional con los medios como vocero designado.

En tanto, su debut formal en conferencia de prensa tendrá lugar el martes 30 de junio a las 11 horas, cuando encabece su primera rueda de preguntas con periodistas acreditados en Casa Rosada. Allí quedará oficialmente inaugurado su rol como portavoz del Gobierno nacional.

La designación fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien destacó el perfil académico del economista y su alineamiento con el programa económico de la administración nacional. Ravier reemplaza en el esquema comunicacional oficial al anterior vocero presidencial.

Desde el Gobierno señalaron que su incorporación apunta a reforzar la comunicación de las políticas económicas hacia la ciudadanía, en un contexto en el que la administración busca ampliar la comprensión pública de sus medidas.

Con este esquema, Ravier tendrá dos hitos iniciales: su presentación institucional el viernes y su primera conferencia de prensa la semana siguiente, marcando el inicio efectivo de su gestión como vocero presidencial.