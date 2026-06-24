Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y su pareja

Durante un allanamiento en el inmueble de Palermo donde reside la conductora con su pareja, los investigadores secuestraron cocaína, armas y 19.000 dólares.

Hoy 19:28

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en un inmueble ubicado sobre la calle Ortega y Gasset, donde se secuestraron dos envoltorios con sustancias sospechosas. Uno contenía un polvo rosado de 0,83 gramos, que podría corresponder a la denominada "tusi" o cocaína rosa, mientras que el otro tenía 1,57 gramos de una sustancia granulada de color amarronado. Un test de orientación realizado en el lugar dio resultado positivo para cocaína.

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Además, durante el operativo fueron halladas una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, una escopeta de repetición calibre 12, municiones de ambos calibres y cargadores. Según allegados a la pareja, el arma pertenece a Trombino y cuenta con la documentación correspondiente emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Como la droga y el armamento no forman parte de la causa principal que tramita el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, ambos se declararon incompetentes respecto de esos elementos y remitieron las actuaciones a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes cercanas a la modelo señalaron que la sustancia hallada sería para consumo personal y pertenecería a su pareja.

Los allanamientos fueron ordenados luego de la difusión de videos en los que Cirio aparece mostrando fajos de dólares guardados en una propiedad que compartía con Martín Insaurralde. Los procedimientos también alcanzaron otro domicilio en Banfield, donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, segundo marido de la conductora.

Durante los operativos, además de los estupefacientes y las armas, los investigadores secuestraron 19.000 dólares y distintos dispositivos electrónicos que serán peritados como parte de la investigación patrimonial.