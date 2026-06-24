Autoridades municipales supervisaron la obra de puesta en valor de la plaza Borges en el barrio Huaico Hondo

La intendente Norma Fuentes y el secretario Mario Benavente recorrieron las obras y hablaron con los obreros que llevan a cabo la renovación del espacio.

Hoy 20:36

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, realizaron una visita a la obra de puesta en valor de la Plaza Borges, ubicada en el barrio Huaico Hondo, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos que se llevan adelante para mejorar este emblemático espacio público y brindar mayores comodidades a los vecinos.

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Durante el recorrido, las autoridades estuvieron acompañadas por vecinos, representantes de instituciones de la zona y miembros de la empresa encargada de la ejecución del proyecto, quienes brindaron detalles sobre las tareas que se desarrollan en el predio de 10.700 metros cuadrados.

“Las tareas incluyen la recuperación de distintos sectores de la plaza, con el propósito de fortalecer su valor histórico y cultural, como el acondicionamiento de la glorieta construida por los propios fieles de la parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada frente al espacio verde”, indicó la jefa comunal.

“También se incorporarán monumentos y gradas que permitirán realizar celebraciones religiosas con mayor comodidad, además de juegos infantiles, pistas de salud y nuevo mobiliario urbano de máxima calidad, conservando la abundante vegetación existente e incorporando nuevos ejemplares arbóreos”, detalló.

La Ing. Fuentes destacó que “la recuperación de los espacios públicos es fundamental para promover el encuentro de las familias, fomentar actividades recreativas y seguir construyendo una ciudad más inclusiva y moderna”.

Por su parte, Benavente remarcó que “el municipio ya ha recuperado y renovado más de 60 hectáreas de espacios verdes distribuidos en todos los barrios, ya que entendemos que la ciudad inteligente que estamos construyendo solo es posible preservando y poniendo en valor los puntos de encuentro de la comunidad”.

La intervención contempla la construcción de un atrio de acceso frente a la parroquia; la instalación de toboganes, trepadores, calesitas, sube y bajas, ta-te-tís y escaladores sobre una superficie antigolpes; y la colocación de un gimnasio al aire libre.

Además, el espacio contará con infraestructura para energía solar y conectividad digital, caminerías de hormigón peinado y mosaico granítico, iluminación LED, cestos para residuos, bancos de hormigón y pérgolas.