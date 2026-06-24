Sturzenegger defendió la reforma de la Ley de Sociedades que habilita empresas gestionadas con IA

El ministro expuso en el Senado los alcances del proyecto impulsado por el Gobierno, que busca modernizar el régimen societario y permitir la creación de compañías automatizadas que operen sin empleados.

Hoy 20:44

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este martes en el Senado el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que apunta a actualizar el marco normativo para la creación y funcionamiento de empresas en Argentina.

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La exposición se realizó ante la Comisión de Legislación General, donde el funcionario sostuvo que la propuesta forma parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por la gestión de Javier Milei para simplificar regulaciones y fomentar la actividad económica.

Según explicó Sturzenegger, el proyecto busca reemplazar esquemas considerados burocráticos por mecanismos más ágiles y flexibles, con reglas orientadas a garantizar transparencia, responsabilidad y eficiencia en la actividad empresarial.

Uno de los puntos más innovadores de la iniciativa es la incorporación de las denominadas “sociedades automatizadas”, una figura que permitiría la creación de empresas capaces de desarrollar sus actividades mediante sistemas algorítmicos o inteligencia artificial, sin necesidad de contar con trabajadores en relación de dependencia para su funcionamiento habitual.

De acuerdo con el texto analizado por los legisladores, estas compañías podrían operar utilizando herramientas tecnológicas autónomas para llevar adelante sus procesos productivos o de servicios.

Durante su presentación, Sturzenegger defendió esta posibilidad y planteó que Argentina debe generar condiciones para atraer empresas vinculadas a las nuevas tecnologías. En ese sentido, consideró que el país puede convertirse en un destino competitivo para inversiones asociadas a la inteligencia artificial y la economía digital.

La reforma también contempla cambios destinados a simplificar la constitución de sociedades y a integrar la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) dentro de la legislación general, con el objetivo de unificar criterios y reducir la dispersión normativa.

Otro aspecto que genera debate es la posibilidad de que determinadas controversias societarias puedan resolverse ante tribunales extranjeros, una herramienta que el oficialismo considera útil para atraer inversiones internacionales.

Durante la reunión también participó el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, quien respaldó la propuesta y aseguró que responde a demandas concretas planteadas por empresarios respecto de las dificultades que enfrentan para desarrollar negocios en el país.

Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia en sectores de la oposición. Legisladores del bloque Justicialista expresaron cuestionamientos al contenido del proyecto y anticiparon que no acompañarán la reforma en los términos planteados por el Poder Ejecutivo.

La reunión tuvo carácter informativo y no concluyó con la firma de dictámenes. El tratamiento continuará la próxima semana, cuando la comisión vuelva a reunirse para seguir analizando una propuesta que promete abrir un intenso debate sobre el futuro del mundo empresarial y el impacto de la inteligencia artificial en la economía.