La Justicia ordenó a ANSES restituir la pensión por viudez de Cristina Kirchner en un plazo de 10 días

La Cámara Federal de la Seguridad Social intimó al organismo previsional a reanudar el pago del beneficio que percibe la expresidenta como viuda de Néstor Kirchner. La medida no alcanza a la asignación vitalicia como exmandataria.

Hoy 20:47

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó a la ANSES restituir la pensión por viudez que percibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el fallecimiento de Néstor Kirchner y fijó un plazo de diez días para que el organismo cumpla con la medida.

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La resolución fue firmada por la jueza federal Karina Alonso Candis, quien intimó formalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social a efectivizar el pago del beneficio previsional bajo apercibimiento de ejecución en caso de incumplimiento.

El fallo establece una diferencia entre los beneficios que percibe la exmandataria. La orden judicial alcanza exclusivamente a la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, mientras que la asignación vitalicia correspondiente a su condición de exjefa de Estado continúa suspendida por decisión administrativa en el marco de las consecuencias derivadas de la condena dictada en la causa Vialidad.

Días atrás, la ANSES había solicitado a la Justicia que exigiera una caución real o personal antes de avanzar con la restitución de la prestación. El organismo argumentó que esa garantía era necesaria para resguardar fondos públicos ante la posibilidad de que una futura resolución judicial dejara sin efecto la medida cautelar favorable a la expresidenta.

Según el planteo realizado por los representantes legales del organismo previsional, la garantía permitiría recuperar eventuales sumas abonadas en caso de que el fallo definitivo resultara contrario a Cristina Kirchner.

Sin embargo, la Cámara avanzó con la intimación y fijó un plazo concreto para el restablecimiento del beneficio.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la pensión por viudez que reclama la actual titular del Partido Justicialista equivale a 38 haberes mínimos, lo que representa aproximadamente 15,3 millones de pesos mensuales.

La decisión judicial se suma a la disputa legal que mantienen la expresidenta y la ANSES respecto de los beneficios previsionales de privilegio, una controversia que continúa abierta y que podría seguir su recorrido en instancias superiores de la Justicia.