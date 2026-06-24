Le cantaron el feliz cumpleaños a Messi desde una escuela rural santiagueña y el video emocionó a todos

Alumnos de la Escuela N° 733 de Patricios Santiago, en la localidad de Guardia Escolta, grabaron un saludo especial para el capitán de la Selección Argentina en el día de su cumpleaños.

Hoy 21:21

El cumpleaños de Lionel Messi volvió a despertar muestras de cariño en distintos puntos del país, y Santiago del Estero no fue la excepción. Esta vez, los protagonistas fueron los alumnos de la Escuela N° 733 Patricios Santiago, ubicada en la localidad de Guardia Escolta, quienes prepararon un emotivo saludo para el capitán de la Selección Argentina.

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Los estudiantes se reunieron en el establecimiento educativo y, con entusiasmo y alegría, le cantaron el tradicional “Feliz Cumpleaños” al astro rosarino, en un gesto que quedó registrado en video.

La iniciativa fue impulsada por los propios chicos y llegó a los medios a través de la comisionada municipal de Guardia Escolta, Fátima Soto, quien hizo llegar las imágenes para que pudieran ser difundidas.

Durante la presentación del video, se destacó el cariño que despierta Messi en millones de personas alrededor del mundo y la admiración que genera especialmente entre los más jóvenes, quienes lo consideran un ejemplo dentro y fuera de las canchas.

Guardia Escolta se encuentra a unos 18 kilómetros de la ciudad de Bandera y, desde allí, los alumnos quisieron sumarse a las celebraciones por un nuevo aniversario del nacimiento del campeón del mundo.

Aunque no saben si el saludo llegará hasta el futbolista, los estudiantes dejaron un mensaje cargado de afecto y admiración para quien consideran uno de los mayores ídolos de la historia del deporte argentino.

El gesto se convirtió en una muestra más del vínculo especial que une a Messi con los argentinos, incluso en los rincones más alejados del país, donde su figura sigue despertando sonrisas, orgullo y emoción.