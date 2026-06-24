La industria volvió a caer en mayo: retrocedió casi 5% interanual y 0,8% frente a abril

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que la actividad manufacturera registró un nuevo descenso durante mayo. Si bien algunos sectores mostraron mejoras puntuales, la entidad señaló que el nivel de producción continúa por debajo de los registros de los últimos años.

Hoy 22:06

La actividad industrial volvió a mostrar signos de debilidad durante mayo. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción manufacturera cayó cerca de un 5% en comparación con el mismo mes de 2025 y retrocedió un 0,8% respecto de abril, reflejando un escenario de recuperación todavía inestable para el sector.

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El relevamiento, confeccionado a partir de indicadores sectoriales, consumo energético y consultas empresariales, mostró un comportamiento dispar entre las distintas ramas fabriles. Mientras algunas actividades registraron mejoras mensuales, la entidad sostuvo que el desempeño general continúa condicionado por una demanda interna débil y una recuperación que aún no logra consolidarse.

Entre los sectores que exhibieron una evolución positiva se destacaron la construcción y la industria automotriz. Los despachos de cemento aumentaron 3,5% frente a abril y el Índice Construya avanzó 1,9%, mientras que la producción de vehículos mejoró 2,2% en el mismo período. También mostraron un mejor desempeño relativo la molienda de oleaginosas, la refinación de petróleo, la fabricación de motocicletas y la industria farmacéutica.

No obstante, el informe remarcó que gran parte del entramado manufacturero continúa operando por debajo de los niveles registrados en 2022. Los rubros más afectados siguen siendo aquellos vinculados al consumo interno. El sector textil registró una caída interanual de 22,2%, mientras que indumentaria, cuero y calzado retrocedieron 15,9%, en un contexto de menor poder adquisitivo y mayor competencia de productos importados.

La producción de maquinaria y equipos también permaneció en terreno negativo, con una baja interanual de 20,2%, impulsada principalmente por la menor fabricación de maquinaria agrícola. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial descendió 11,2% durante mayo, reflejando una menor inversión por parte de las empresas.

Otros indicadores tampoco lograron revertir la tendencia. La actividad metalmecánica cayó 1,4% respecto de abril y la producción de bebidas retrocedió 3,1% en la comparación mensual. Además, la UIA advirtió que sectores como la siderurgia, la petroquímica y las industrias de caucho, plástico y productos electrónicos continúan atravesando dificultades.

El informe también identificó señales de cautela en otros indicadores de actividad. La demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 2,1% frente al mes anterior y las exportaciones hacia Brasil retrocedieron 7,6%, principalmente por una menor venta de vehículos y productos primarios.

En ese contexto, la UIA sostuvo que la industria aún no encuentra una recuperación sostenida. Según la entidad, la combinación de un consumo interno debilitado, la mayor competencia de las importaciones y un comercio exterior con menor dinamismo continúa condicionando la evolución de la actividad manufacturera, que permanece por debajo de los niveles de producción registrados en años anteriores.