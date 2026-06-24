Miles de fieles renovaron su fe en la histórica fiesta patronal de San Juan Bautista en Colonia San Juan

La comunidad celebró una nueva edición de la tradicional festividad religiosa con procesión, misa y el reencuentro de familias y peregrinos llegados desde distintos puntos del país.

Hoy 22:27

La localidad de Colonia San Juan volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias y peregrinos que participaron de la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, una de las celebraciones religiosas más tradicionales del interior santiagueño.

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Como cada 24 de junio, vecinos y visitantes compartieron la procesión, la misa central y las distintas actividades organizadas por la parroquia y la comisión municipal, en una jornada marcada por la fe, el reencuentro y la identidad de la comunidad.

Durante la celebración, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, monseñor José Luis Corral, destacó el significado de esta festividad para toda la región.

"Es una fiesta que congrega a todas las comunidades y que le ha dado el nombre a este pueblo. Siempre se celebra con mucho entusiasmo y dedicación", expresó.

En su mensaje, llamó a fortalecer la fe en un contexto social complejo y pidió trabajar por la unidad.

"Hay que crecer en la fe en tiempos de incredulidad, de indiferencia y también crecer en el sentimiento de pertenencia a una comunidad, frente a tanto individualismo y división. Debemos ser constructores de puentes, de diálogo, fraternidad y paz", sostuvo.

Consultado sobre una eventual visita del Papa León XIV a la Argentina, Corral aclaró que hasta el momento no existe información oficial, aunque manifestó su deseo de que pueda concretarse.

"Sabemos que estaba en el corazón del papa Francisco venir a Santiago del Estero. Dios quiera que el papa León también pueda cumplir ese deseo", expresó.

Una celebración que crece año tras año

La comisionada municipal Ely Gallardo destacó el trabajo conjunto entre la comunidad y la parroquia para organizar una nueva edición de la festividad.

"Venimos organizándonos desde hace bastante tiempo junto con la parroquia y toda la comunidad para poder llevar adelante una fiesta de esta magnitud", señaló.

Además, resaltó que cada año llegan familias provenientes de distintos lugares del país.

"Muchas familias vienen desde Buenos Aires y también desde distintos puntos del interior de Santiago. Año tras año esta fiesta sigue creciendo de generación en generación. San Juan Bautista representa nuestra identidad y nuestra historia", afirmó.

También valoró la creciente participación de los jóvenes en las actividades religiosas.

"Hace bastante tiempo que no sucedía, pero hoy tenemos muchos jóvenes participando en la parroquia", remarcó.

Una tradición que atraviesa generaciones

Entre los peregrinos estuvo Norma Carmiña, quien recordó cómo eran las primeras celebraciones cuando aún no existía el actual templo.

"Tengo más de 70 años y esta fiesta ya se hacía cuando no había capilla. Las misas y los bautismos se celebraban en una casa grande que estaba frente al predio", recordó.

Por su parte, Paco Diosquez expresó la emoción de regresar cada año a su lugar de origen para participar de la festividad.

"Lo más lindo es volver al pago, reencontrarnos con la familia y con la gente que viene especialmente para esta fecha. Más allá de la música, siempre venimos a renovar nuestra fe y a pedir por la salud y por nuestros seres queridos", manifestó.

En la organización de la jornada también participó Marip Ybarra, quien destacó la importancia de mantener viva esta tradición religiosa.

"Estamos muy contentos porque esta es una forma de manifestar nuestra fe. Todos los años trabajamos para que la fiesta salga de la mejor manera y recibir a toda la gente que nos visita", expresó.

La fe como legado familiar

Otro de los testimonios fue el del músico y promesante Juan de Dios, quien contó que su devoción nació durante la infancia.

"Mi padre nos traía cuando éramos chicos. Crecimos viniendo a esta fiesta y hoy seguimos haciéndolo como peregrinos. Es una celebración que reúne a muchísima gente y nos permite compartir nuestra fe", señaló.

Una vez más, la fiesta patronal de San Juan Bautista reunió a generaciones de vecinos y peregrinos, consolidándose como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes del interior santiagueño, donde la fe, la tradición y el sentido de pertenencia continúan transmitiéndose de generación en generación.