Impactantes imágenes de los terremotos en Venezuela: edificios colapsados y evacuaciones masivas

Dos terremotos consecutivos de 7,2 y 7,5 grados sacudieron Venezuela, dejando escenas de pánico en Caracas y varios estados del país. Los videos de los daños y evacuaciones se viralizaron en redes sociales.

Hoy 22:47

Dos fuertes terremotos, de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, estremecieron este miércoles Venezuela con menos de un minuto de diferencia, provocando escenas de pánico en Caracas y otras regiones del país.

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Videos difundidos en redes muestran edificios colapsados, columnas de polvo y evacuaciones masivas. En el barrio Altamira, un inmueble de 22 pisos quedó completamente destruido, mientras familiares y vecinos gritaban los nombres de los residentes atrapados y voluntarios subían a los escombros con linternas para asistir a las personas afectadas.

El primer temblor tuvo una profundidad de 13 kilómetros y el segundo, de 10 kilómetros, con epicentro a 16 km al suroeste de Morón. Varias réplicas se sintieron en diferentes estados, incluyendo Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, así como en Colombia.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó derrumbes en Caracas y pidió a la población mantenerse al aire libre por posibles réplicas. Testigos describieron escenas de pánico en centros comerciales, caída de objetos y personas evacuando en masa.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque sí daños importantes en edificaciones y objetos dentro de los hogares. La alerta de tsunami emitida inicialmente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes fue cancelada poco después.

Líderes políticos como María Corina Machado expresaron solidaridad con los afectados en redes sociales, deseando fortaleza y unidad para la población venezolana en este difícil momento.

Los impactantes videos de los edificios colapsados y la reacción de los ciudadanos ya se viralizaron en redes sociales, mostrando la magnitud del desastre y el temor que provocó este fenómeno natural.