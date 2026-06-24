Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia luego del doble terremoto que sacudió Venezuela

La presidenta encargada anunció la medida tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron daños estructurales en distintos sectores del país. También ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por los daños registrados.

Hoy 22:51

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles el estado de emergencia nacional luego de los dos potentes terremotos que sacudieron el centro-norte del país y provocaron importantes daños en infraestructura, cortes de energía y evacuaciones en varias ciudades.

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El anuncio fue realizado horas después de que un sismo de magnitud 7,2 fuera seguido apenas 39 segundos más tarde por otro de 7,5, ambos con epicentro en el estado de Yaracuy, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los movimientos telúricos se sintieron con fuerza en Caracas y otras regiones del país.

Como parte de las primeras medidas, Rodríguez ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea venezolana, luego de que las inspecciones preliminares detectaran daños estructurales en distintos sectores del edificio. Las operaciones permanecerán suspendidas hasta que finalicen las evaluaciones técnicas y se garantice la seguridad de pasajeros y trabajadores.

La mandataria también dispuso el despliegue de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil en las zonas más afectadas, mientras continúan las tareas de búsqueda, asistencia y evaluación de daños.

En tanto, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que los mayores daños se registraron en distintos sectores de Caracas, especialmente en las zonas de Los Palos Grandes y Altamira, donde se reportaron derrumbes parciales de edificios y viviendas. Además, continúan registrándose réplicas que mantienen en alerta a la población.

Las autoridades venezolanas continúan relevando el impacto del doble terremoto, considerado por especialistas como uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en el país en más de un siglo, mientras se actualiza el balance oficial de daños y posibles víctimas.