Detenidos dos hombres por un robo millonario en Tucumán

Dos hombres están detenidos tras un robo millonario a una distribuidora en Tucumán, donde uno de ellos es señalado como líder de la banda.

Hoy 01:19

Una audiencia reciente celebrada por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV del Ministerio Fiscal tuvo como objetivo solicitar la prórroga de la etapa investigativa para completar las medidas periciales en relación con dos detenidos por su participación en un robo millonario.

Los acusados, Ricardo Gastón Perpiñal y Martín Augusto Díaz, están privados de libertad desde un hecho ocurrido en diciembre del año pasado. Según la teoría del caso, Perpiñal es identificado como el líder de la banda, mientras que ambos enfrentan cargos por robo agravado en calidad de coautores.

La auxiliar de fiscal Julieta Diosque solicitó la extensión de la investigación penal preparatoria por 35 días adicionales para avanzar en varias medidas investigativas, incluyendo el análisis de los teléfonos celulares de los acusados.

Asimismo, fue requerida la extensión de las medidas privativas de libertad contra Díaz, cuya detención está próxima a vencer, argumentando la existencia de riesgos procesales.

“Se trató de un hecho grave que fue cometido con un gran despliegue por parte de los acusados, que demostraron una preparación y logística significativas”, destacó la investigadora del Ministerio Fiscal.

Durante la audiencia, el juez resolvió aceptar las solicitudes de la acusación pública, permitiendo así la continuación de la investigación. En la madrugada del 18 de diciembre de 2025, a las 3:15 horas, Díaz, al mando de un moto móvil Fiat Argo, llegó a la calle Asunción al 700 en San Miguel de Tucumán.

En este lugar, uno de los cómplices descendió del vehículo con una mochila, colocó una escalera sobre la tapia de un domicilio y accedió a la distribuidora de alimentos en calle Marco Paz al 1.700, donde realizó varios boquetes en el techo, facilitando así el ingreso.