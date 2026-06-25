Condenan a 14 años a Joel Emanuel Gregorio por homicidio en Jujuy

Joel Emanuel Gregorio fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio de Hernán Carlos María Suárez en San Salvador de Jujuy.

Hoy 02:11

El tribunal de San Salvador de Jujuy ha condenado a Joel Emanuel Gregorio a una pena de 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de homicidio simple. La víctima, Hernán Carlos María Suárez, fue atacada a puñaladas en agosto de 2025 en la capital jujeña.

La sentencia fue emitida por los jueces Pablo Pullen Llermanos, Martín Atahyde Moncorvo y Leonardo Zazali, bajo la secretaria de Walter Rondón. La acusación fue presentada por el fiscal Aldo Hernán Lozano, quien pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.

Los representantes de la querella, Daniel Fernando Ibáñez y Julieta Lorena Caiguara, argumentaron que el crimen debía ser clasificado como homicidio agravado por alevosía, solicitando una pena de prisión perpetua.

En contraste, la defensa técnica del acusado, liderada por Sebastián Colqui y Daniel Gustavo Ibáñez, planteó que el ataque se produjo en un contexto de legítima defensa y solicitó una reducción de la pena a cuatro años de prisión.

Tras un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas durante el juicio, el tribunal decidió, de manera unánime, respaldar la teoría de la Fiscalía y condenar a Joel Emanuel Gregorio por homicidio simple.

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron el 1 de agosto de 2025, alrededor de las 8:30, en un domicilio ubicado en el pasaje 13 de las 185 viviendas del barrio Coronel Arias. En ese momento, Hernán Carlos María Suárez regresaba de su trabajo cuando fue interceptado por Gregorio.

Durante el ataque, el acusado utilizó un arma blanca y le propinó múltiples heridas a Suárez, causándole la muerte. Posteriormente, Gregorio se dio a la fuga por el techo de la vivienda.