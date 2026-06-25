Antonela Roccuzzo comparte emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños

Antonela Roccuzzo celebró el cumpleaños de Lionel Messi con un mensaje conmovedor y fotos familiares que destacan su profunda conexión tras años de relación.

Hoy 06:26

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi fue motivo de un emotivo homenaje por parte de Antonela Roccuzzo, quien compartió un mensaje lleno de amor y una serie de fotografías inéditas que ilustran momentos especiales en familia.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria rosarina sorprendió a sus seguidores con un carrusel de imágenes que retratan diversas etapas de su vida junto al astro argentino y sus tres hijos, convirtiéndose en una publicación viral en pocas horas.

El mensaje de Antonela fue un claro reflejo de su amor: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito". Estas palabras conmovieron a millones de seguidores de la pareja.

Las imágenes compartidas por Antonela son un recorrido visual por su vida familiar, mostrando escenas cargadas de ternura. Una de las más destacadas muestra a Antonela mirando a Messi con complicidad mientras le sostiene la cabeza.

Entre las fotografías también se aprecian momentos cotidianos y recuerdos familiares, incluyendo una romántica postal de la pareja besándose frente al mar y escenas de Messi disfrutando con sus hijos durante su infancia.

La última imagen del carrusel presenta a Messi vistiendo la indumentaria de la selección argentina durante el Mundial 2026, lo que añade un toque reflexivo a la publicación.

El homenaje de Antonela recibió una respuesta emotiva de Lionel Messi, quien comentó: "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. ¡Qué chiquitos éramos!". Este intercambio reitera la admiración que despiertan como pareja, destacando su historia construida sobre el amor, la familia y los recuerdos compartidos.