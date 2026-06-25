Antonela Roccuzzo comparte emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños

Antonela Roccuzzo celebró el cumpleaños de Lionel Messi con un mensaje conmovedor y fotos familiares que destacan su profunda conexión tras años de relación.
El cumpleaños número 39 de Lionel Messi fue motivo de un emotivo homenaje por parte de Antonela Roccuzzo, quien compartió un mensaje lleno de amor y una serie de fotografías inéditas que ilustran momentos especiales en familia.
A través de su cuenta de Instagram, la empresaria rosarina sorprendió a sus seguidores con un carrusel de imágenes que retratan diversas etapas de su vida junto al astro argentino y sus tres hijos, convirtiéndose en una publicación viral en pocas horas.
El mensaje de Antonela fue un claro reflejo de su amor: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito". Estas palabras conmovieron a millones de seguidores de la pareja.
Las imágenes compartidas por Antonela son un recorrido visual por su vida familiar, mostrando escenas cargadas de ternura. Una de las más destacadas muestra a Antonela mirando a Messi con complicidad mientras le sostiene la cabeza.
Entre las fotografías también se aprecian momentos cotidianos y recuerdos familiares, incluyendo una romántica postal de la pareja besándose frente al mar y escenas de Messi disfrutando con sus hijos durante su infancia.
La última imagen del carrusel presenta a Messi vistiendo la indumentaria de la selección argentina durante el Mundial 2026, lo que añade un toque reflexivo a la publicación.
El homenaje de Antonela recibió una respuesta emotiva de Lionel Messi, quien comentó: "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. ¡Qué chiquitos éramos!". Este intercambio reitera la admiración que despiertan como pareja, destacando su historia construida sobre el amor, la familia y los recuerdos compartidos.