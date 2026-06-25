Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 7º
X
Mundo

Continúan las tareas de rescate en Venezuela tras los terremotos: hay más de 160 muertos y 900 heridos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó durante la madrugada el primer balance oficial tras la tragedia e informó que la cifra no incluye posibles víctimas en la ciudad de La Guaira, a la que describió como una "zona de desastre".

Hoy 08:15

Venezuela fue sacudida este miércoles por dos terremotos de gran magnitud que provocaron derrumbes y severos daños en Caracas. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que los movimientos alcanzaron los 7,2 y 7,5 grados y se registraron con apenas un minuto de diferencia. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó un saldo preliminar de 164 fallecidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los epicentros se localizaron en Yumaré, al oeste de la capital. En Caracas se reportaron colapsos de estructuras y destrozos generalizados. Los sismos tuvieron profundidades de 13 y 10 kilómetros, respectivamente. Como medida preventiva, el Gobierno ordenó la suspensión de clases, actividades no esenciales y servicios de transporte ferroviario y aéreo.

La situación es especialmente crítica en La Guaira, definida por las autoridades como “zona de desastre”, donde se concentran los mayores daños.

Es una verdadera tragedia”, expresó Rodríguez al enviar condolencias a los familiares de las víctimas. El balance oficial que se brindó durante la madrugada asciende a 164 muertos y 971 heridos, aunque no incluye aún datos completos de La Guaira, por lo que se estima que la cifra podría incrementarse en las próximas horas. Además, continúa la búsqueda de personas desaparecidas.

TEMAS Venezuela
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Rescataron una moto robada en un baile y demoran a dos menores en La Banda
  2. 2. Hallan el cuerpo de una modelo colombiana dentro de una valija en Bogotá y la investigación se intensifica
  3. 3. Continúan las tareas de rescate en Venezuela tras los terremotos: hay más de 160 muertos y 900 heridos
  4. 4. La industria volvió a caer en mayo: retrocedió casi 5% interanual y 0,8% frente a abril
  5. 5. Buscan a remisero acusado de violar a una mujer trans en un motel
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT