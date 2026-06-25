La actriz Virginie Efira será distinguida en el Festival de Locarno

La intérprete belga recibirá el Leopard Club Award el 7 de agosto en la Piazza Grande y presentará su más reciente trabajo, dirigido por Ryusuke Hamaguchi, con el que ya fue premiada en Cannes.

Hoy 07:50

La actriz belga Virginie Efira será reconocida con el Leopard Club Award honorífico en el marco del Festival de Locarno, que se celebrará del 5 al 15 de agosto. La distinción será entregada el próximo 7 de agosto en el emblemático escenario de la Piazza Grande, uno de los espacios más representativos del certamen.

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Además de recibir el galardón, Efira participará activamente en la programación del festival presentando la película “All of a Sudden”, dirigida por el cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, trabajo por el cual la actriz obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

El Leopard Club Award se otorga a figuras cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la industria cinematográfica y en el imaginario colectivo. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran nombres destacados como Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy García, Adrien Brody, Meg Ryan, Hilary Swank, Emma Thompson, entre otros.

El director artístico de Locarno, Giona A. Nazzaro, elogió a Efira al definirla como una intérprete con “una sensibilidad única para sus roles”. Asimismo, destacó que su trabajo combina audacia y reflexión, con una capacidad constante de reinventarse dentro del cine contemporáneo.

“Audaz pero reflexiva, instintiva pero irónica, aporta una perspectiva fresca al cine actual”, señaló Nazzaro, quien también subrayó su evolución artística a lo largo de su carrera, desde sus colaboraciones con Paul Verhoeven hasta su reciente trabajo con Hamaguchi.

La película “All of a Sudden” es el nuevo proyecto de Hamaguchi tras “Evil Does Not Exist”, film que obtuvo el Gran Premio del Jurado (León de Plata) en el Festival de Venecia 2023. El guion fue coescrito junto a Léa Le Dimna y está inspirado libremente en una colección de cartas reales publicadas en el libro “When Life Suddenly Takes a Turn: Twenty Letters Between a Philosopher with Terminal Cancer and Medical Anthropologist”, de Makiko Miyano y Maho Isono.

La producción del film reúne a compañías de distintos países, incluyendo Cinefrance Studios (Francia), Office Shirous & Bitters End (Japón), Heimatfilm (Alemania) y Tarantula (Bélgica), consolidando así una apuesta internacional que refuerza el alcance global del proyecto.

Con este reconocimiento, Virginie Efira se suma a una selecta lista de figuras que han marcado el cine contemporáneo, consolidando su lugar como una de las actrices más destacadas de su generación.