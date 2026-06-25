Millie Bobby Brown mantiene en secreto el destino de Eleven en Stranger Things

La actriz reveló que solo ella y los hermanos Duffer conocen qué ocurrió realmente con su personaje y aseguró que está “obligada a creer” en su supervivencia.

Hoy 07:53

La actriz Millie Bobby Brown confirmó que conoce el destino final de Eleven en la serie Stranger Things, aunque mantiene un estricto pacto de confidencialidad con sus creadores, los hermanos Duffer. Según explicó, la información es un secreto compartido únicamente entre ellos.

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“Me dijeron: ‘No se lo cuentes a nadie. Hicimos una especie de pacto secreto’”, reveló Brown durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz. “Nadie más lo sabe. Somos solo nosotros tres. Y lo que hagamos con esa información dependerá de ellos”, agregó.

Durante la entrevista, Horowitz consultó al público sobre el destino del personaje, y la mayoría consideró que Eleven sobrevivió. Ante esto, Brown celebró la reacción: “Tenemos una audiencia esperanzada. ¡Me encanta eso!”.

Millie Bobby Brown

Consultada sobre si su personaje está viva o muerta, la actriz respondió con ambigüedad, aunque dejó entrever su postura: “Ahora todos preguntan: ‘¿Creés?’. Y por supuesto que creo. Tengo que creer, honestamente; de lo contrario, enero volverá otra vez”.

El final de la serie tuvo un impacto emocional en Brown, quien reconoció haber atravesado una “leve, leve depresión” tras el cierre. Sin embargo, destacó el apoyo de sus compañeros de elenco, con quienes pudo compartir la experiencia.

Tras el desenlace de Stranger Things, la actriz continúa vinculada a Netflix. Protagoniza la tercera entrega de Enola Holmes, que se estrenará el 1 de julio, y además tiene varios proyectos en desarrollo, entre ellos Just Picture It y Nineteen Steps, adaptación de su primera novela.

En paralelo, recientemente se informó que Brown abandonó el drama deportivo Perfect, producción de Netflix en la que iba a interpretar a la gimnasta olímpica Kerry Strug.

De este modo, mientras el misterio sobre Eleven permanece intacto, Millie Bobby Brown sigue consolidando su carrera con nuevos desafíos dentro y fuera de la plataforma.