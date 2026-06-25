Hollywood renueva su élite: 529 nuevos miembros se suman a la Academia de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas incorporará a 529 nuevos integrantes a su cuerpo de votantes, en una clase 2026 que incluye a figuras como Jacob Elordi, Jenna Ortega y Teyana Taylor, además de una amplia representación internacional de la industria.

Hoy 08:02

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció la invitación de 529 nuevos miembros para integrarse como votantes de los premios Oscar, en una clase 2026 que incluye a figuras como Jacob Elordi, Jenna Ortega, Teyana Taylor, Jon Bernthal y el ejecutivo de Disney Josh D’Amaro, entre otros nombres relevantes de la industria.

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El grupo también contempla a 95 nominados al Oscar, de los cuales 21 son ganadores, además de tres receptores de los Scientific and Technical Awards. Aunque la cifra total es ligeramente inferior a la del año anterior, el foco principal está puesto en la diversidad de perfiles y procedencias.

En un comunicado oficial, el CEO de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, destacaron la importancia de esta incorporación: “Estamos encantados de invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo. Su compromiso con la industria ha realizado contribuciones significativas a nuestro cine global”.

Según los datos difundidos por la institución, la clase 2026 está compuesta por 42% de mujeres, 56% de miembros de comunidades subrepresentadas y 53% provenientes de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos. Esta última cifra refleja la continuidad del proceso de apertura global iniciado en los últimos años, en el marco de las reformas posteriores al movimiento #OscarsSoWhite.

De concretarse todas las aceptaciones, la Academia alcanzará un total de 11.319 miembros, con 10.338 votantes activos. En términos generales, la composición total quedaría en 36% mujeres, 25% de comunidades subrepresentadas y 22% de miembros internacionales.

Entre los actores invitados figuran nombres como Jacob Elordi, Mia Goth, Jenna Ortega, Julia Garner y Josh O’Connor, junto a intérpretes como Simu Liu, Anthony Ramos, Bill Skarsgård, Jon Bernthal, David Dastmalchian y Jemaine Clement. También se suman figuras de trayectoria como Stephen Fry, Josh Gad, Lily Rabe, Jenny Slate y Mathieu Amalric.

Julia Garner

En el ámbito de la dirección y la producción, la lista incluye a cineastas como Zach Cregger, los hermanos Benny y Josh Safdie, Alonso Ruizpalacios, Fernanda Valadez, Kim Jee-woon y Guan Hu, además de realizadores vinculados al cine independiente y documental como Andrew Jarecki.

La nueva camada también incorpora a profesionales de otras áreas clave de la industria, como la música, el guion y la producción, entre ellos Sara Bareilles, Eli Bush y Dan Fogelman, junto al equipo creativo detrás del fenómeno animado “KPop Demon Hunters”.

Entre los ejecutivos invitados se destacan figuras como Josh D’Amaro, además de representantes de festivales y compañías como el New York Film Festival y NBCUniversal.

Mia Goth

Como es habitual, la incorporación a la Academia se realiza exclusivamente por invitación y evaluación de cada rama profesional. Los nominados al Oscar acceden de manera automática a consideración, mientras que el resto de los candidatos atraviesa un proceso de revisión interna. Solo quienes acepten formalmente serán incorporados al padrón de votantes.

Con esta nueva clase, la Academia continúa ampliando y diversificando su base de miembros, consolidando una nueva generación de votantes que tendrá impacto directo en el futuro de los premios más importantes de la industria cinematográfica.