"Los gobernadores piden que las Pymes alrededor de las inversiones del Super RIGI sean nacionales en un 40%"

Así lo informó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:24

Los gobernadores provinciales están impulsando que las pequeñas y medianas empresas nacionales tengan una participación mayor en los proyectos vinculados al Super RIGI, elevando su presencia al 40%, según informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves en Radio Panorama.

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“Ayer sucedieron cosas significativas, en primer lugar, la apuesta por el Super RIGI, que no es para cualquiera porque son inversiones de más de mil millones de dólares”, señaló Granados. En ese marco, detalló que el esquema contempla tres grandes sectores: inteligencia artificial, energía y petróleo, y autos eléctricos.

El economista explicó que actualmente los gobernadores solicitan que las pymes nacionales pasen del 20% al 40% de participación en los proyectos asociados, aunque estimó que la negociación podría cerrar en torno al 30%.

En relación al frente cambiario, Granados advirtió que el dólar se encuentra atrasado, con una dinámica en la que “desaparece la oferta” y aumenta la presión sobre el mercado. En ese contexto, planteó el interrogante sobre si el Banco Central debería continuar comprando divisas, ya que esa acción podría incrementar la tensión cambiaria.

También señaló que algunos analistas consideran que un tipo de cambio en torno a los $1.500 podría haber resultado más conveniente para determinados sectores de la economía.

Respecto al consumo, indicó que en mayo se registró una caída del 1,6% interanual, aunque en la comparación mensual se observó un leve repunte del 1,1% respecto de abril, lo que sugiere una mejora incipiente en la actividad.

Finalmente, Granados destacó que en el sistema financiero circula una cantidad significativa de divisas: “Hoy en Argentina hay más dólares que pesos, de eso no hay dudas”.