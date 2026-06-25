El PRO va por la interpelación a Adorni, pero el Gobierno asegura que no tiene los votos

El bloque amarillo buscará llevar el pedido al Senado para que el jefe de Gabinete explique el incremento de su patrimonio, mientras la Casa Rosada confía en bloquear la maniobra durante la sesión.

Hoy 09:14

En la previa a una nueva sesión en la Cámara de Senadores, el PRO buscará avanzar con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre el incremento de su patrimonio.

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La intención fue anticipada por el presidente del bloque, Martín Goerling, quien adelantó que solicitará que el ministro coordinador asista el próximo 2 de julio al Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que la fuerza aliada no contará con los dos tercios necesarios para tratar la iniciativa sobre tablas.

Según los cálculos del oficialismo, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y el respaldo de al menos cuatro radicales, dos misioneros y un legislador de Provincias Unidas, números que le permitirían bloquear sin mayores dificultades el intento del PRO.

En paralelo, el Gobierno se muestra optimista respecto de la sanción de la Ley de Propiedad Privada, el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que será otro de los puntos centrales de la sesión.

El debate se da en medio de nuevas tensiones internas entre sectores del oficialismo y la senadora Patricia Bullrich. Los cruces volvieron a aparecer luego de que la legisladora anunciara la suspensión del informe de gestión que debía brindar Adorni el 2 de julio, situación que fue desmentida minutos más tarde por el propio jefe de Gabinete.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió Adorni en su cuenta de X.

Desde el entorno de Bullrich cuestionaron la respuesta del funcionario y apuntaron contra el manejo del tema. “Quiso sacar el tema de la agenda, pero con gente así no se puede”, señalaron.

Pese a las versiones cruzadas, en el oficialismo intentaron bajarle el tono a la tensión y rechazaron que el mensaje de Adorni haya estado dirigido contra Bullrich. “No fue contra Patricia ni nadie. No quería quedar como un cagón y como el autor de la movida”, sostuvieron desde el entorno del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, el Gobierno buscará ordenar su estrategia en el Senado, bloquear el pedido de interpelación impulsado por el PRO y avanzar con la agenda legislativa prevista para la sesión.