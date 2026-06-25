Violento choque de camiones sobre la Ruta 92 dejó a un conductor herido

Dos camiones protagonizaron una colisión por alcance en inmediaciones de Nasaló, a unos 20 kilómetros de Añatuya. Uno de los conductores sufrió heridas leves tras el impacto.

Hoy 10:03

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de este jueves sobre la Ruta 92, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Añatuya, a la altura de la localidad de Nasaló. Por causas que se encuentran bajo investigación, dos camiones protagonizaron una colisión por alcance que movilizó a los equipos de emergencia.

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El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando un camión Fiat Iveco impactó violentamente contra la parte trasera de otro vehículo de carga similar.

De acuerdo al relato del conductor lesionado, de apellido Dobanton, el camión que circulaba por delante habría frenado de forma imprevista para evitar un bache. Debido a la escasa distancia entre ambos vehículos, el rodado que venía detrás no logró frenar a tiempo y terminó colisionando.

A raíz del impacto, el parabrisas de uno de los camiones estalló, lo que provocó heridas superficiales al conductor.

El camionero fue asistido en el lugar por personal de la ambulancia municipal, quienes constataron que las lesiones no revestían gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 41 y de la Departamental 13, quienes realizaron las pericias correspondientes y colaboraron en la normalización del tránsito en la zona.