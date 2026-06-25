Sin Cuti Romero y con varias incógnitas, la Selección Argentina se entrenó de cara al duelo ante Jordania

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La selección ya se prepara para el enfrentamiento ante Jordania y Scaloni prevé cambios en el 11 inicial.
En una jornada especial marcada por el cumpleaños número 39 del capitán Lionel Messi, la Selección Argentina llevó adelante una nueva práctica en Kansas con la mira puesta en el duelo del sábado frente a Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial de 2026.
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Con el primer puesto ya asegurado, la principal novedad pasó por la ausencia de Cristian Cuti Romero. El defensor arrastra un golpe en la rodilla derecha sufrido en el encuentro ante Austria y el cuerpo técnico decidió preservarlo para los dieciseisavos de final, instancia que la Albiceleste disputará el próximo 3 de julio.
Más allá de la ausencia del cuti, el resto de los 25 jugadores se entrenó con normalidad bajo las órdenes de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, que analiza introducir variantes para el compromiso ante Jordania.
Aunque el defensor del Tottenham trabajó de manera diferenciada, todo indica que se trata únicamente de una medida preventiva: el golpe sufrido en la rodilla derecha no reviste gravedad y, por el momento, no fue necesario realizarle estudios médicos.
De cara al duelo ante Jordania, Scaloni analiza realizar varias modificaciones. Lionel Messi y Emiliano Martínez podrían y quieren ser titulares, mientras que Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico están en condiciones de regresar tras recuperarse de sus respectivas molestias físicas. Además, Marcos Senesi aparece como una opción en la defensa.
En el mediocampo, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Nicolás Paz tienen chances de ingresar, mientras que Nicolás González sigue sumando consideración tras sus buenos ingresos. En ataque, Julián Álvarez se perfila para reemplazar a Lautaro Martínez y Jose el flaco López podría sumar minutos.