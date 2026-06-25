Volar será más caro: el Gobierno aumentó 565% una tasa que impactará en los pasajes aéreos

La actualización alcanza a los vuelos de cabotaje, regionales e internacionales emitidos desde este 27 de junio. La tasa financia los servicios de seguridad aeroportuaria y no registraba cambios desde enero de 2023.

Hoy 15:31

A partir de este sábado 27 de junio, quienes compren pasajes aéreos para vuelos de cabotaje, regionales o internacionales deberán afrontar un mayor costo debido a la actualización de la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo destinado a financiar las tareas de control y prevención que realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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La medida fue oficializada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 565, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 565% para los vuelos de cabotaje. De esta manera, el valor de la tasa pasará de 260 pesos a 1.725 pesos por pasajero.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la actualización responde al fuerte incremento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio. Según argumentaron, el objetivo es mantener una relación razonable entre los gastos que demanda la seguridad aeroportuaria y los recursos que permiten financiarla.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el monto de la tasa continuará siendo de 1,40 dólares, aunque su incidencia en el precio final de los boletos también se verá reflejada en el valor abonado por los pasajeros.

La Tasa de Seguridad de la Aviación fue creada en 2006 mediante la Ley 26.102 y se aplica a quienes embarcan en vuelos regulares desde aeropuertos y aeródromos que forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos. Su finalidad es sostener las medidas de prevención y control frente a posibles actos que puedan afectar la seguridad de la aviación civil.

Quiénes no deberán abonarla

La normativa contempla algunas excepciones. Están exentos del pago los niños menores de 3 años en vuelos de cabotaje y los menores de 2 años en vuelos regionales o internacionales.

También quedan excluidos los diplomáticos, los pasajeros que viajen en aeronaves oficiales nacionales o provinciales —como las utilizadas por fuerzas militares, sanitarias, policiales o aduaneras— en cumplimiento de funciones específicas, y las personas consideradas "pasajeros en tránsito", es decir, aquellas que realizan una escala y continúan viaje en la misma aeronave.

Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar el financiamiento de los servicios de seguridad aeroportuaria, aunque la medida tendrá un impacto directo en el costo final de los pasajes que adquieran los viajeros desde fines de junio.