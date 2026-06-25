El posible rival de la Selección Argentina en 16vos del Mundial, según las probabilidades

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Republica Checa 0
México 3
FINALIZADO
17:00 Grupo E
Ecuador -
Alemania -
25 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Curazao -
Costa de Marfil -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Túnez -
Países Bajos -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Japón -
Suecia -
25 / 06 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

El posible rival de la Selección Argentina en 16vos del Mundial, según las probabilidades

La Scaloneta ya aseguró el primer puesto del Grupo J y espera conocer a su adversario en la próxima ronda.

Hoy 16:31

La Selección Argentina cumplió con el primer objetivo en el Mundial 2026 al quedarse con el liderazgo del Grupo J, pero todavía no conoce a su rival en los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni deberá esperar la definición del Grupo H, donde España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita llegan con posibilidades matemáticas de finalizar en el segundo puesto.

De acuerdo con una simulación realizada por el medio estadounidense The Athletic, perteneciente al prestigioso The New York Times, Cabo Verde es actualmente el rival más probable para la Albiceleste. El estudio, basado en estadísticas, rendimiento y proyecciones matemáticas, le otorga un 55 por ciento de probabilidades de terminar como escolta de su zona y enfrentarse a Argentina el próximo 3 de julio en Miami.

La selección africana se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. En su primera participación mundialista logró empatar sin goles ante España en el debut y luego igualó 2-2 frente a Uruguay, resultados que la dejaron en una posición muy favorable para avanzar a la fase eliminatoria. Sin figuras de renombre internacional, el conjunto caboverdiano sorprendió por su organización y competitividad.

Detrás de Cabo Verde aparece Arabia Saudita, con un 29 por ciento de posibilidades de terminar segunda. Más atrás figuran España, con un 10 por ciento, y Uruguay, con apenas un 6 por ciento, en un escenario que incluso proyecta una posible eliminación temprana para la Celeste.

Así está la tabla del Grupo H

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGC
1España4211040
2Uruguay2202033
3Cabo Verde2202022
4Arabia Saudita1201115

Los partidos que definirán al rival de Argentina

La última fecha tendrá estos encuentros:

  • Uruguay vs. España
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cuándo enfrentaría Argentina a cada rival

Argentina jugará ante España si:

  • Uruguay derrota a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.
  • Uruguay derrota a España y gana Arabia Saudita.

Argentina jugará ante Cabo Verde si:

  • España vence a Uruguay y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.
  • España vence a Uruguay y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

Argentina jugará ante Arabia Saudita si:

  • España derrota a Uruguay y gana Arabia Saudita.
  • Empatan España y Uruguay, y gana Arabia Saudita.

Posibles desempates

Los criterios para definir posiciones en igualdad de puntos son: diferencia de gol, goles a favor, fair play y finalmente ranking FIFA.

Desempate entre España y Cabo Verde

  • Si empatan España y Uruguay, y Cabo Verde golea a Arabia Saudita.

Desempate entre Uruguay y Cabo Verde

  • Si empatan España y Uruguay, y también empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.
  • Si Uruguay vence a España y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.

Por ahora, todas las miradas de la Selección Argentina están puestas en la definición del Grupo H, aunque las proyecciones indican que el camino hacia los octavos podría comenzar con una histórica selección debutante como Cabo Verde.

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