El posible rival de la Selección Argentina en 16vos del Mundial, según las probabilidades

La Scaloneta ya aseguró el primer puesto del Grupo J y espera conocer a su adversario en la próxima ronda.

Hoy 16:31

La Selección Argentina cumplió con el primer objetivo en el Mundial 2026 al quedarse con el liderazgo del Grupo J, pero todavía no conoce a su rival en los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni deberá esperar la definición del Grupo H, donde España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita llegan con posibilidades matemáticas de finalizar en el segundo puesto.

De acuerdo con una simulación realizada por el medio estadounidense The Athletic, perteneciente al prestigioso The New York Times, Cabo Verde es actualmente el rival más probable para la Albiceleste. El estudio, basado en estadísticas, rendimiento y proyecciones matemáticas, le otorga un 55 por ciento de probabilidades de terminar como escolta de su zona y enfrentarse a Argentina el próximo 3 de julio en Miami.

La selección africana se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. En su primera participación mundialista logró empatar sin goles ante España en el debut y luego igualó 2-2 frente a Uruguay, resultados que la dejaron en una posición muy favorable para avanzar a la fase eliminatoria. Sin figuras de renombre internacional, el conjunto caboverdiano sorprendió por su organización y competitividad.

Detrás de Cabo Verde aparece Arabia Saudita, con un 29 por ciento de posibilidades de terminar segunda. Más atrás figuran España, con un 10 por ciento, y Uruguay, con apenas un 6 por ciento, en un escenario que incluso proyecta una posible eliminación temprana para la Celeste.

Así está la tabla del Grupo H

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC 1 España 4 2 1 1 0 4 0 2 Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 3 Cabo Verde 2 2 0 2 0 2 2 4 Arabia Saudita 1 2 0 1 1 1 5

Los partidos que definirán al rival de Argentina

La última fecha tendrá estos encuentros:

Uruguay vs. España

vs. Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cuándo enfrentaría Argentina a cada rival

Argentina jugará ante España si:

Uruguay derrota a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita .

derrota a y empatan y . Uruguay derrota a España y gana Arabia Saudita.

Argentina jugará ante Cabo Verde si:

España vence a Uruguay y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita .

vence a y derrota a . España vence a Uruguay y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

Argentina jugará ante Arabia Saudita si:

España derrota a Uruguay y gana Arabia Saudita .

derrota a y gana . Empatan España y Uruguay, y gana Arabia Saudita.

Posibles desempates

Los criterios para definir posiciones en igualdad de puntos son: diferencia de gol, goles a favor, fair play y finalmente ranking FIFA.

Desempate entre España y Cabo Verde

Si empatan España y Uruguay, y Cabo Verde golea a Arabia Saudita.

Desempate entre Uruguay y Cabo Verde

Si empatan España y Uruguay , y también empatan Cabo Verde y Arabia Saudita .

y , y también empatan y . Si Uruguay vence a España y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.

Por ahora, todas las miradas de la Selección Argentina están puestas en la definición del Grupo H, aunque las proyecciones indican que el camino hacia los octavos podría comenzar con una histórica selección debutante como Cabo Verde.