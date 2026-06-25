Un geólogo de la UNSE brindó claves para comprender el fuerte sismo que afectó a Venezuela

Brindó una explicación sobre el origen de los movimientos sísmicos y señaló que estos fenómenos están relacionados con la dinámica de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre.

Hoy 15:41

Tras el fuerte terremoto registrado en Venezuela, que generó preocupación en distintos países de la región, el geólogo y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Martín Falcón, analizó las características del fenómeno y brindó precisiones sobre los procesos geológicos que originan este tipo de eventos.

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Falcón, integrante del Departamento Académico de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, explicó durante una entrevista en Radio Universidad que el episodio presenta una particularidad poco frecuente: la ocurrencia de un doble sismo.

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“Se trata de una situación poco común que ocurre cuando dos sismos de gran magnitud se producen en muy poco tiempo y en la misma zona. En este caso estuvieron separados por apenas 40 segundos, por lo que las posibilidades de reacción de la población fueron prácticamente nulas”, señaló.

Según detalló el especialista, los movimientos alcanzaron magnitudes de 7,3 y 7,5 en la escala utilizada para medir la energía liberada durante un terremoto, siendo el segundo incluso más intenso que el primero.

“Por eso no hablamos de una réplica. Lo que ocurrió fue un sismo fuerte que reactivó otro aún más fuerte, algo que no sucede con frecuencia”, explicó.

Durante la entrevista, Falcón brindó una explicación accesible sobre el origen de los movimientos sísmicos y señaló que estos fenómenos están relacionados con la dinámica de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre.

“Cuando dos placas chocan o se desplazan lateralmente, se acumula energía en profundidad. Cuando esa energía supera la resistencia de las rocas se produce una ruptura, conocida como falla geológica, y la energía se libera en forma de ondas sísmicas que luego percibimos en superficie”, indicó.

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En el caso de Venezuela, precisó que el fenómeno está vinculado a la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, y no directamente al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra gran parte de la actividad sísmica mundial.

Otro aspecto destacado por el investigador fue la escasa profundidad a la que se originó el terremoto, un factor que contribuye significativamente a aumentar su impacto. “Cuando los sismos se producen a poca profundidad, la energía llega a la superficie con mucha más intensidad y las ondas sísmicas resultan más destructivas”, explicó.

Asimismo, advirtió que este tipo de eventos puede generar modificaciones permanentes en el terreno. “Una falla geológica implica una ruptura con desplazamiento. Hay sectores que se elevan y otros que se hunden, modificando la geometría del terreno y condicionando futuras intervenciones urbanas”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de anticipar este tipo de fenómenos, Falcón fue categórico al señalar que actualmente no existe tecnología capaz de determinar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto.

“Hoy no existe ninguna herramienta que permita saber exactamente el lugar, el momento y la magnitud de un sismo. Lo que sí podemos hacer es identificar regiones con mayor probabilidad de ocurrencia y trabajar en medidas preventivas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la principal estrategia para reducir riesgos continúa siendo la construcción de infraestructura adecuada y la planificación urbana basada en estudios geológicos.

“Las acciones deben ser preventivas. El trabajo conjunto entre geólogos, ingenieros y otros especialistas es fundamental para desarrollar estructuras sismorresistentes que permitan minimizar los daños cuando ocurre un evento de estas características”, afirmó.

¿Qué pasa en Santiago?

Durante la entrevista, el docente de la UNSE también se refirió a la situación sísmica de la provincia y señaló que, si bien históricamente Santiago del Estero fue considerada una zona de baja peligrosidad, los estudios más recientes muestran un escenario diferente.

“Hoy Santiago del Estero es considerada una zona de peligrosidad sísmica baja a media. Existen sismos, pero generalmente son de magnitudes moderadas y se producen a grandes profundidades, por lo que la población no suele percibirlos”, explicó.

Finalmente, Falcón destacó la importancia de la divulgación científica para que la sociedad pueda comprender fenómenos naturales complejos y adoptar conductas preventivas basadas en evidencia.

Su intervención forma parte del trabajo que investigadores y docentes de la UNSE realizan de manera permanente para aportar conocimiento especializado sobre temas de actualidad, contribuyendo al debate público desde una perspectiva científica y académica.