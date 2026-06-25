Declaró el contador de una empresa vinculada a Insaurralde y reveló irregularidades en la documentación contable

El profesional aseguró que firmaba balances fuera de las oficinas de la firma, que nunca conoció personalmente al exfuncionario y que sus claves fiscales fueron utilizadas sin su participación.

Hoy 15:35

La investigación judicial que tiene como principal acusado al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo elemento de relevancia tras la declaración testimonial de un contador vinculado a una de las empresas bajo análisis por presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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Se trata de Walter de la Fuente, contador de la firma Sasaxa Libero S.A., quien compareció ante la Justicia y aportó detalles que podrían resultar significativos para el avance de la causa impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Durante su declaración, el profesional sostuvo que los estados contables de la empresa eran firmados en bares y no en dependencias de la sociedad. Además, aseguró que en distintas oportunidades se utilizaron sus claves de acceso a la AFIP para presentar documentación fiscal sin que él participara de esos trámites.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue la afirmación de que nunca conoció personalmente a Martín Insaurralde, pese a desempeñarse como contador de una firma vinculada al exjefe de Gabinete bonaerense.

La empresa Sasaxa Libero S.A. ocupa un lugar central en la investigación, ya que figura como propietaria de la vivienda ubicada en San Vicente donde Insaurralde convivió con la conductora Jésica Cirio y donde, según trascendió, se habrían registrado videos relacionados con la causa. Sin embargo, De la Fuente manifestó que esa propiedad nunca figuró en los balances que llevaba adelante.

Según trascendió, el contador también reconoció que jamás realizó auditorías efectivas sobre la firma ni verificó si los estados contables reflejaban la verdadera situación patrimonial y financiera de la empresa.

La causa tuvo su origen en septiembre de 2023, luego de que se conociera el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que derivó en su renuncia al cargo que ocupaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Meses después, en octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria del exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, extendiendo además la investigación a familiares y allegados que podrían haber intervenido como supuestos testaferros.

Los investigadores intentan determinar si existieron mecanismos destinados a ocultar bienes o disimular el origen de fondos mediante sociedades comerciales y estructuras familiares. En ese contexto, el testimonio del contador se incorporó como una pieza más dentro de un expediente que continúa avanzando y que busca esclarecer el patrimonio y los movimientos financieros atribuidos al exdirigente bonaerense.