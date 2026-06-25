El Gobierno avanzó con el nombramiento de 46 jueces y envió 21 pliegos al Senado

El Ejecutivo oficializó designaciones en el Boletín Oficial para magistrados, defensores y fiscales, principalmente en fueros civiles y penales. Solo resta la jura para su asunción.

Hoy 15:49

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una amplia reconfiguración del Poder Judicial al oficializar el nombramiento de 46 jueces nacionales y federales y enviar al Senado los pliegos de otros 21 postulantes para distintas áreas de la Justicia.

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Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del ministro de Justicia, en un paquete que también incluye conjueces, defensores oficiales y un fiscal. La mayoría de los cargos corresponde a los fueros civil y penal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraba un alto nivel de vacantes.

Entre los nombramientos se destacan cuatro jueces para la Cámara Civil y ocho magistrados de primera instancia, además de cuatro conjueces. En el fuero penal, se designaron integrantes para la Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara del Crimen, junto con otros funcionarios para tribunales orales y juzgados de menores.

En el ámbito federal también se concretaron designaciones en distintas jurisdicciones del país, como Formosa, Mendoza, San Martín, Bariloche, Neuquén, La Plata y Salta, además de fueros como la Seguridad Social, el Comercial y el de Ejecuciones Fiscales. Asimismo, hubo nombramientos en el fuero Penal Económico, con nuevas autoridades para un Tribunal Oral y una fiscalía de primera instancia.

En paralelo, el Ministerio de Justicia remitió al Senado otros 21 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales. Con esta nueva tanda, ya suman 170 las propuestas elevadas por el Ejecutivo en los últimos cuatro meses para cubrir cargos judiciales.

Según se informó, todos los magistrados designados deberán completar el trámite de juramento ante sus respectivas cámaras para quedar formalmente en funciones.

Dentro del listado también se generó una controversia en torno a la situación de una candidata ya aprobada por el Senado para integrar un Tribunal Oral Federal de La Plata, pero objetada por el Gobierno por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, quien ha publicado investigaciones sobre el Poder Ejecutivo. Según trascendió, desde el Ministerio de Justicia se argumenta que ese tribunal aún no se encuentra habilitado para su funcionamiento, de acuerdo con lo publicado por Clarín.

El proceso de designaciones continúa bajo el esquema constitucional que exige la aprobación del Senado de la Nación Argentina, que ya intervino en las entrevistas de la Comisión de Acuerdos para los postulantes, y deberá ahora tratar los nuevos pliegos enviados por el Gobierno.