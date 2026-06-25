Detuvieron a la pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega por presunto encubrimiento

Marianela Palmero fue imputada por encubrimiento doblemente calificado y alojada en una vivienda vinculada al caso, donde también residía la hija que tiene con el principal sospechoso. La investigación ya suma cuatro detenidos.

Hoy 15:59

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo avance con la detención de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen ocurrido en la ciudad de Córdoba. La mujer fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado, en el marco de la causa que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

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La detención fue concretada por efectivos de la Policía de Córdoba en una vivienda donde Palmero se encontraba alojada junto a la hija que tiene con Barrelier, propiedad vinculada al entorno familiar del principal imputado.

De acuerdo con la investigación, el hecho central se produjo el 23 de mayo a la noche, cuando Barrelier ingresó a una vivienda del barrio Cofico junto a la víctima. En el lugar también se encontraban Palmero y la hija de ambos, de 11 años. Si bien la acusación judicial sostiene que la mujer no habría participado directamente del homicidio ni del posterior traslado del cuerpo, se le atribuye colaboración posterior para intentar encubrir lo ocurrido.

Durante el avance del expediente, Palmero había declarado como testigo y afirmó que aquella noche el principal acusado cenó con ella y la niña, salió por un breve lapso y luego regresó para continuar la jornada en familia. Sin embargo, la reconstrucción realizada por la fiscalía plantea inconsistencias en su relato y busca determinar qué ocurrió con la víctima en ese intervalo de tiempo.

Con esta detención, la causa ya registra cuatro personas imputadas. Además de Barrelier y Palmero, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado, y Soledad Andreani, señalada como propietaria del vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, a unos 15 kilómetros del lugar del hecho.

Según la investigación, Fassetta habría permanecido alojado en la vivienda de Barrelier en los días previos y posteriores al crimen, mientras que Andreani deberá prestar declaración en el marco de las próximas medidas dispuestas por la fiscalía.

El fiscal Garzón continúa tomando nuevas declaraciones a los imputados y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de pruebas, testimonios y peritajes. La vivienda donde ocurrió el hecho también contaba con inquilinos en la planta alta, quienes podrían aportar información relevante para la causa.

En paralelo, la querella que representa a la familia de la víctima sostuvo que Palmero podría haber tenido mayor conocimiento de lo ocurrido de lo que inicialmente declaró. Su abogado presentó pedidos de nuevas medidas de prueba y señaló contradicciones en su testimonio, al tiempo que la investigación busca establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados en la presunta cadena de encubrimiento.

La causa permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco del avance de la investigación por el femicidio.