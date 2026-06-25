Saqueos tras los terremotos en Venezuela: aprovecharon el desastre para robar comercios dañados

Decenas de personas protagonizaron este jueves saqueos en comercios dañados por los terremotos que sacudieron la ciudad de La Guaira, en el norte de Venezuela, en medio de una de las peores emergencias sísmicas registradas en el país en las últimas décadas.

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Los incidentes se produjeron en distintos sectores de la ciudad, una de las más afectadas por los dos sismos ocurridos el miércoles con apenas segundos de diferencia, que provocaron derrumbes de edificios, graves daños estructurales y una situación general de emergencia.

En ese contexto, grupos de hombres y mujeres ingresaron a locales comerciales parcialmente colapsados para sustraer productos, aprovechando la vulnerabilidad de las estructuras. Entre los artículos retirados se encontraban alimentos, medicamentos, bebidas, electrodomésticos y otros bienes del hogar.

En algunos casos, los accesos a los comercios se realizaron a través de paredes derrumbadas o zonas inestables. Uno de los establecimientos más afectados fue una farmacia del sector Caribe, donde los anaqueles quedaron prácticamente vacíos tras el ingreso masivo de personas.

Testimonios de vecinos describieron escenas de tensión en medio del caos posterior al desastre. Un joven de 18 años relató que varios individuos comenzaron a forzar estructuras dañadas para acceder a productos de consumo inmediato.

Los saqueos también se registraron en Catia La Mar, otra de las localidades golpeadas por los terremotos, donde se observaron personas retirando mercadería de comercios de alimentos con bolsas y mochilas.

Mientras tanto, fuerzas de seguridad fueron desplegadas en la zona con el objetivo de contener la situación. Unidades policiales y grupos antimotines se trasladaron hacia La Guaira por la autopista que conecta con Caracas, en un intento por reforzar el control en las áreas más afectadas.

La emergencia se desarrolla en paralelo a las tareas de rescate, que continúan entre escombros y estructuras colapsadas. Según los últimos reportes, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 188 muertos y alrededor de 1.500 heridos, además de múltiples desaparecidos.

La Guaira concentra gran parte de la destrucción, con edificios residenciales colapsados, viviendas inhabitables y daños en infraestructura pública. Incluso el principal aeropuerto internacional del país sufrió afectaciones y permanece fuera de servicio.

En medio del desastre, familiares de víctimas continúan buscando información en hospitales, refugios y zonas de derrumbe, mientras las autoridades mantienen operativos de rescate y monitorean las réplicas sísmicas registradas tras el evento principal.