Hallaron material radiactivo en una planta de reciclaje de Río Cuarto y activaron un amplio operativo de seguridad

El bloque de uranio fue detectado durante la descarga de un camión en una planta recicladora. Ocho trabajadores fueron aislados de forma preventiva y se desplegó un protocolo con intervención de distintos organismos.

Hoy 16:29

Un inusual hallazgo encendió las alarmas este jueves en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde trabajadores de una planta de reciclaje encontraron un bloque de uranio mientras realizaban tareas de descarga de materiales.

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El hecho ocurrió en la planta Circularity, ubicada en las cercanías de la zona de Villa Dalcar. Según se informó, el elemento habría llegado al establecimiento dentro de un camión que transportaba residuos para reciclar, y fue detectado por los operarios durante la manipulación de la carga.

Ante la sospecha, los trabajadores dieron aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes al arribar al lugar constataron la posible peligrosidad del material y activaron un protocolo de seguridad junto a personal especializado en materia nuclear. De forma preventiva, se estableció un perímetro de exclusión y se procedió al aislamiento del sector.

Como medida de precaución, ocho empleados que tuvieron contacto con el bloque fueron aislados y evaluados, dado el posible riesgo de exposición. Posteriormente, un operador del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) realizó controles con un detector de radiación tipo Geiger, que arrojó valores de baja dosis, sin representar riesgo inmediato para la salud, según los primeros informes.

El operativo incluyó la intervención de la Policía de Córdoba, Policía Federal Argentina, Bomberos, Defensa Civil y distintos organismos municipales, que trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona.

La fiscalía interviniente dispuso además medidas preventivas, entre ellas el resguardo del área y la evaluación del estado de los trabajadores involucrados.

En paralelo, especialistas de la Central Nuclear Embalse fueron convocados para hacerse cargo del retiro seguro del material y su disposición final, en el marco de los protocolos establecidos para este tipo de sustancias.

El hecho generó preocupación entre los operarios y vecinos de la zona, aunque las autoridades llevaron tranquilidad al señalar que no se detectaron niveles de radiación peligrosos en las personas evaluadas ni en el entorno inmediato.