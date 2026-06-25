Barby Franco se desligó de Jésica Cirio tras el video de los dólares: “Me dio desilusión y asco”

La modelo y pareja de Fernando Burlando rompió el silencio y habló sin filtros sobre la filtración que involucra a su ex amiga. Aseguró que no mantiene vínculo desde hace años y pidió que la Justicia avance en la investigación.

Hoy 16:31

La filtración del video en el que Jésica Cirio aparece mostrando varios fajos de dólares en el vestidor de su vivienda reavivó la polémica en torno a la modelo y generó repercusiones en su entorno más cercano. Entre ellas, la de Barby Franco, quien fuera su amiga durante años, y que se expresó con duras declaraciones.

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En diálogo con un móvil del programa Puro Show (eltrece), la pareja del abogado Fernando Burlando manifestó su sorpresa e indignación al ver las imágenes que circularon en los medios. “Qué desilusión, asco. Yo iba a comer asados a esa casa, a ese nivel”, afirmó sin rodeos.

Franco explicó que la relación con Cirio se fue deteriorando con el paso del tiempo, especialmente tras la separación de la conductora con Martín Insaurralde. Según relató, a partir de ese momento el vínculo se cortó por completo y no volvió a retomarse.

“Éramos muy amigos de la familia, pero después ella se enamora de otro chico, se casa y no tuvimos nunca más vínculo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que hoy no existe ningún tipo de contacto entre ambas.

La modelo también aseguró que se sorprendió al ver el material que trascendió en redes y medios. “Me re sorprendí cuando vi el video”, señaló, aunque evitó profundizar en las acusaciones y remarcó que será la Justicia la encargada de esclarecer la situación.

En ese sentido, pidió que la investigación avance: “La Justicia tiene que solucionar todo esto”, expresó.

Consultada sobre si en el pasado había notado situaciones inusuales en el estilo de vida de Cirio, Franco fue categórica al afirmar que nunca observó nada fuera de lo normal. “Compartíamos asados, comidas, situaciones familiares. Ella me contaba que tenía sus ingresos, alguna carterita o alguna cosita, pero nada que me llamara la atención”, explicó.

También recordó que con el tiempo notó un cambio en la relación y en el entorno de su examiga, especialmente a partir de sus nuevas parejas, lo que fue marcando el distanciamiento definitivo.

“Ya no era lo mismo”, resumió, y aseguró que incluso en el último tiempo hubo un intento de acercamiento que no prosperó.

Finalmente, descartó cualquier posibilidad de recomponer el vínculo. “No, ni loca. Como amiga, ya está”, sentenció, cerrando así cualquier puente con la conductora.