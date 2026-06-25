Nediani inauguró la obra de pavimentación e iluminación de la calle Tierra del Fuego

Esta actividad se llevó a cabo el miércoles a la tarde en el barrio Dorrego.

Hoy 16:45

En el marco del plan de mejoras integrales de la infraestructura urbana de la ciudad de La Banda, el intendente Ing. Roger Elías Nediani inauguró una importante obra de pavimentación e iluminación en la calle Tierra del Fuego, en el tramo comprendido entre la calle Dorrego y la Avenida Aristóbulo del Valle.

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Esta actividad se llevó a cabo el miércoles a la tarde en el barrio Dorrego y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante, dirigentes, militantes y vecinos de la zona que se acercaron para celebrar este importante avance en el sector.

La obra representa un nuevo avance en el proceso de transformación y desarrollo de los distintos sectores de la ciudad, brindando a los vecinos mejores condiciones de circulación, mayor seguridad vial y espacios públicos más seguros e iluminados.

Durante la inauguración, el jefe comunal destacó que la incorporación de nuevas cuadras pavimentadas contribuye a optimizar la conectividad entre barrios, facilitando el tránsito de vehículos y peatones, además de mejorar significativamente la calidad de vida de los residentes.

Asimismo, la nueva iluminación instalada permite contar con espacios más seguros para todos fortaleciendo la prevención y favoreciendo el uso de los espacios públicos durante las horas nocturnas.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura urbana, con el objetivo de seguir consolidando una ciudad más moderna, inclusiva y preparada para el crecimiento.

Luego del acto, el intendente Ing. Roger Elías Nediani expresó lo siguiente: “Hoy estamos inaugurando la obra integral de la calle Tierra del Fuego, en el barrio Dorrego de la ciudad de La Banda.

Decimos que es una obra integral porque también hemos hecho el alumbrado público nuevo, con cinco columnas nuevas, con cableado nuevo y luces LED nuevas.

Es una obra que mejora sensiblemente todo este sector y es el inicio de otras obras que tenemos planificadas comenzar a ejecutar la próxima semana, es decir, la pavimentación de la calle Francisco de Aguirre, que es la calle paralela a la calle Tierra del Fuego.

Así venimos trabajando desde que comenzamos la gestión, por ejemplo, en el barrio Dorrego pavimentamos las calles Neuquén, Chubut y ahora Tierra del Fuego.

Posteriormente vamos a pavimentar la Francisco de Aguirre y la idea es que la pavimentación de la calle Tierra del Fuego llegue hasta España Prolongación, que también será pavimentada desde la Francisco de Aguirre hasta la Ruta 34.

Esto es lo que nosotros llamamos obras que integran a los barrios, obras que conectan a los barrios y que de alguna manera también le mejoran la calidad de vida a la gente”.

Siempre que tengo la posibilidad de hablar con los vecinos de los diferentes barrios, tenemos la propuesta de llevar adelante muchas obras de infraestructura.

Esto tiene que ver con pavimentación, como en este caso, pero también con obras de iluminación y desagües pluviales.

Recordemos que obras de desagües pluviales no se hacían en la ciudad de La Banda desde el año 1983 y nosotros en esta gestión, en solamente 4 años, llevamos más de 10.000 metros de desagües pluviales en diferentes sectores de la ciudad.

Esto es lo que nos ha permitido, en épocas de mucha lluvia, como en este año, que ha sido un año particular, dónde ha llovido más de 800 milímetros, superando ampliamente la media anual, nos ha permitido que la ciudad, en 4 horas, esté totalmente desagotada.

Vamos a continuar trabajando de esta forma porque comprendemos que las obras de infraestructura nos sacan de la pobreza estructural, como se dice.

Así que la verdad que estamos muy contentos por el gran acompañamiento de todos los vecinos del barrio de Dorrego y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

“En este caso soy un vecino más, ya que he nacido y he vivido aquí en el barrio Dorrego

hasta los 17 años entonces, el mensaje que quiero dejarles hoy a los vecinos del barrio Dorrego es que tengan confianza, que vamos a seguir trabajando, que queremos unir a la ciudad a través de estas obras que nos integran y nos conectan y también queremos modernizar la ciudad de La Banda”.