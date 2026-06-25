Violento choque entre dos motos dejó dos heridos graves y una embarazada hospitalizada

El siniestro ocurrió este jueves en la intersección de avenida Colón y calle Formosa. Dos ambulancias del Sease 107 trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y coordinar los traslados de urgencia.

Hoy 18:27

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 17:30 en la intersección de avenida Colón y calle Formosa, donde dos motocicletas colisionaron por causas que son materia de investigación.

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De acuerdo con la información recabada, por avenida Colón circulaba Carlos Gabriel Miranda, de 23 años, domiciliado en la ciudad de La Banda. En tanto, por calle Formosa lo hacía una motocicleta en la que se trasladaban Narella Montenegro, de 29 años, del barrio Borges, quien cursa un embarazo de cuatro meses, y Gabriel Cervette, de 27 años, con domicilio en el barrio Ramón Carrillo.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos ambulancias del Sease 107 acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los involucrados. Tras evaluar el estado de los lesionados, Miranda y Cervette, quienes presentaban las heridas de mayor consideración, fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional.

Por su parte, Montenegro fue derivada a un centro de salud para realizar los controles correspondientes debido a su embarazo, a fin de verificar tanto su estado de salud como el del bebé.