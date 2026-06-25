El Gobierno enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 188 muertos

Javier Milei confirmó el envío de asistencia con personal de rescate, médicos, brigadistas y equipamiento especializado para colaborar en las tareas tras los sismos que afectaron a Caracas y La Guaira.

Hoy 19:15

El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron destrozos en Caracas y La Guaira en la tarde del miércoles. Desde Cancillería están trabajando para enviar aviones de las Fuerzas Armadas en las próximas horas.

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Según informaron fuentes oficiales, se está preparando personal militar que llegará a tierras venezolanas en las próximas horas. Viajarán brigadistas, personal de búsqueda y rescate con perros, médicos. También se enviará una planta potabilizadora de agua con personal especializado y operadores de máquinas viales.

Hoy por la mañana, este medio pudo saber que el jefe de Gabinete, Manuel Adonri, estaba coordinando la asistencia para Venezuela y también con la participación del Ministerio de Seguridad.

“Hemos pasado la noche trabajando en consolidar información y proponiendo cursos de acción, pero las autoridades son las que determinarán qué hacer en las próximas horas”, indicaron fuentes de Cascos Blancos a este medio.

Los Cascos Blancos es la comisión de asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Creada en 1994, intervino en más de 400 proyectos y misiones en 81 países de los cinco continentes. Está integrada por equipos voluntarios civiles —profesionales de la salud, asistentes sociales y psicólogos— que reciben capacitación anual para actuar en situaciones de emergencia. Su accionar se activa en respuesta a pedidos de países afectados por catástrofes o ante solicitudes multilaterales, y moviliza equipos médicos y logísticos, organiza el envío de insumos y gestiona donaciones.

El organismo lo dirige Eduardo Porretti, diplomático de carrera con experiencia en Bogotá, La Habana, Nueva York y Caracas, donde condujo la embajada argentina en Venezuela como encargado de negocios durante la gestión de Mauricio Macri. En enero de 2025 fue designado como encargado de temas humanitarios en Venezuela, lo que lo ubica en una posición central para la coordinación de cualquier misión en ese país.

Esto se da tras los comunicados oficiales por parte del Poder Ejecutivo. Primero, desde la Oficina del Presidente se solidarizaron con el pueblo venezolano “frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, señaló el documento firmado por el mandatario.

En esa línea, el canciller Pablo Quirno informó que se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, para expresarle “la disposición de proveer asistencia humanitaria” del gobierno argentino. “Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”, añadió en un mensaje público. Sin embargo, ningún funcionario venezolano —ni Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ni el propio Gil— hizo referencia a esa comunicación, a diferencia de los agradecimientos públicos a otros mandatarios. Ni Argentina ni Milei figuraron entre los mencionados.

“La verdad no hay mucho más para decir porque no tenemos representación diplomática”, admitió un funcionario del gobierno al tanto de la situación. “Sí hay una red de cooperación consular de distintos países amigos que colaboran con la información, como Italia“, agregó, aunque aclaró que desconoce si está en evaluación la reapertura de la embajada en Caracas, un paso que dio, por ejemplo, Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

Ayer se registraron dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a todo el país. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Mientras se llevan a cabo trabajos en diferentes puntos entre los escombros, las autoridades locales señalaron que, por el momento, hay 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos.