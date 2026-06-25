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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Un hombre de 38 años murió tras descompensarse en una vivienda de Las Termas

El hecho ocurrió en el barrio Nuestra Señora de la Paz. La víctima falleció antes de recibir asistencia médica.

Hoy 19:56
Foto Archivo.

Un hombre de 38 años murió durante la tarde de este jueves en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en una vivienda del barrio Nuestra Señora de la Paz. La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

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El episodio se registró alrededor de las 16.45, cuando la Sala Central de Comunicaciones fue alertada por personal de una ambulancia del CIS sobre la presencia de una persona sin signos vitales en un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 entrevistaron a una mujer de 38 años, domiciliada en el mismo barrio, quien relató que el hombre había ingresado a la vivienda como cliente y que, minutos después de entrar a una habitación, comenzó a descompensarse de manera repentina.

Según su testimonio, el hombre habría presentado un cuadro súbito de malestar físico y dejó de responder, por lo que se solicitó asistencia médica de inmediato. Sin embargo, al llegar el personal sanitario del CIS, se constató su fallecimiento.

La fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso la realización de una autopsia y la apertura de una información sumaria judicial para establecer fehacientemente las causas de la muerte.

En paralelo, personal policial realizó las actuaciones de rigor y preservó el lugar del hecho hasta la intervención de los peritos.

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