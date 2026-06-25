La CGT confirmó un plan de lucha contra Milei y prepara una gran marcha federal

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves que avanzará con un plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei, que incluirá una serie de medidas de fuerza y tendrá como punto culminante una gran marcha federal, cuya fecha aún no fue definida.

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La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Directivo de la central sindical, donde además se resolvió crear una mesa de acción para coordinar las próximas protestas junto a distintos sectores.

El anuncio fue realizado por el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien explicó que el objetivo es diseñar una estrategia que permita dar mayor visibilidad al reclamo. "No estamos poniendo plazos. Lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible", sostuvo durante una conferencia de prensa en la sede de Azopardo.

En ese marco, el dirigente remarcó que la intención es que las acciones no queden limitadas al movimiento sindical, sino que también involucren a organizaciones sociales y otros espacios. "Queda conformada la mesa de acción para coordinar las medidas conjuntas que vamos a hacer", expresó.

Sola señaló además que la CGT busca construir una protesta amplia y representativa. "Nos estamos imaginando una medida de fuerza que contenga a todas las representaciones gremiales, pero también sociales", afirmó.

Durante la conferencia, la conducción de la CGT también cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo relacionado con los holdouts y anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar su implementación.

El dirigente sostuvo que la iniciativa "es inconstitucional" y lanzó duras críticas al rumbo económico del Gobierno. "El que paga mal, paga dos veces. Estamos en las antípodas del proyecto económico de este Gobierno", manifestó.

Con esta definición, la central obrera ratificó su postura de confrontación con la administración nacional y dejó en claro que en las próximas semanas buscará coordinar acciones conjuntas con distintos sectores para profundizar el plan de protesta.