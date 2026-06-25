Con una fuerte agenda federal, se reunió la mesa ejecutiva del Norte Grande en la Legislatura santiagueña

El encuentro se realizó en la Legislatura provincial y fue encabezado por el vicegobernador Carlos Silva Neder.

Hoy 21:08

La Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reunió este jueves en la Legislatura de Santiago del Estero, en una jornada de trabajo que reunió a autoridades parlamentarias de las diez provincias que integran el bloque para avanzar en una agenda común vinculada al desarrollo regional.

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El encuentro fue encabezado por el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien estuvo acompañado por la presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) y vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.

También participaron los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy) y Miguel Ángel Acevedo (Tucumán); el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente provisorio del Senado de Catamarca, Ramón Figueroa Castellanos; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; y el secretario parlamentario del organismo, Luis Fernando Herrera. A su vez, mediante comunicaciones oficiales, ratificaron su pertenencia al bloque los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Eber Solís (Formosa) y Pedro Braillard Poccard (Corrientes), además del presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias.

Durante la reunión se abordaron diversas problemáticas comunes para la región y se trabajó en la articulación de un posicionamiento conjunto frente al contexto político y económico del país.

Uno de los ejes de la jornada fue la presentación del libro "Argentina Sustentable: El Norte Grande", una publicación elaborada por la Fundación ProYungas que analiza los desafíos ambientales, el potencial productivo y la preservación de los ecosistemas del norte argentino.

En materia de infraestructura, las autoridades mantuvieron un encuentro con representantes de los sindicatos de trabajadores de Vialidad Nacional de las provincias del Norte Grande, quienes expusieron la situación actual de las rutas nacionales y solicitaron impulsar acciones conjuntas para garantizar el mantenimiento de la red vial.

Durante ese espacio, la secretaria general nacional del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, Graciela Aleñá, manifestó la preocupación del sector por el futuro del organismo y advirtió sobre el impacto de la falta de inversión en la infraestructura vial y en la estabilidad laboral de los trabajadores.

La agenda también incluyó una exposición del Instituto de Derecho Parlamentario, a cargo de Pablo Lucatelli, quien presentó los lineamientos para un futuro convenio de cooperación con el FOVIRA destinado a fortalecer el asesoramiento técnico y la capacitación en los procesos legislativos regionales.