Vicegobernadores del Norte Grande hicieron una visita protocolar al gobernador Elías Suárez

Acompañaron al mandatario santiagueño los ministros de Gobierno, Bernardo Herrera, de Justica, Matilde O'Mill, y de Obras Públicas, Aldo Hid.

Hoy 21:21

El gobernador Elías Suárez recibió este jueves en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno la visita protocolar de los vicegobernadores de las provincias que integran del Norte Grande Argentino, quienes participan en la Madre de Ciudades de la 58° Reunión Plenaria del Parlamento Regional, que comenzó este jueves y continuará este viernes 26.

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Junto con el vicegobernador local, Carlos Silva Neder, estuvieron Antonio Marocco de Salta; Alberto Bernis de Jujuy; Miguel Ángel Acevedo de Tucumán y Teresita Madera de La Rioja. También la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, invitada especial como titular del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina.

Además asistieron al encuentro los presidentes de las cámaras de Senadores de Catamarca, Ramón Figueroa Castellanos; de Diputados de Chaco, Carmen Delgado, y de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente de Asuntos Constitucionales de La Rioja, Federico Sbiroli, y los secretarios parlamentarios.

Acompañaron al mandatario santiagueño los ministros de Gobierno, Bernardo Herrera, de Justica, Matilde O'Mill, y de Obras Públicas, Aldo Hid.

La cumbre de vicegobernadores se desarrolla bajo el lema “Federalismo en acción por una Argentina unida”, consigna con la que el bloque regional busca fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias del norte del país y sostener una agenda orientada a reducir las asimetrías territoriales.

En la oportunidad, los representantes de las provincias celebraron este espacio que les permite trabajar en una agenda común de temas centrales para avanzar en el crecimiento y desarrollo de la región.

El gobernador Suárez les dio la bienvenida y destacó el Parlamento del Norte Grande como un ámbito participativo que discute temas centrales de la región en pos de los intereses de los pueblos que la integran, ante la necesidad de contar con un proyecto en común.