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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 13º
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Locales

Norma Fuentes visitó el predio de la Feria Artesanal donde anunció que comenzará el viernes 3 de julio

La intendente recorrió el predio de Changolandia, donde supervisó las tareas de acondicionamiento para una nueva edición del tradicional evento, que incorporará más espacios recreativos, gastronómicos y culturales.

Hoy 21:40

Durante una visita al predio de Changolandia, la intendente, Ing. Norma Fuentes, anunció oficialmente el inicio de la tradicional Feria Artesanal, que abrirá sus puertas al público el próximo 3 de julio y que generará oportunidades para más de 1000 emprendedores.

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La jefa comunal supervisó las tareas de acondicionamiento del espacio, que incluyen la instalación de stands, mejoras en la infraestructura y la adecuación de los sectores destinados a los expositores y al público.

"El primer viernes de julio inauguraremos una de las propuestas más esperadas por los vecinos y turistas, sumando en esta nueva edición a más artesanos, emprendedores y productores locales", indicó la Ing. Fuentes.

"Este año se incorporarán más juegos infantiles, patios gastronómicos y escenarios, en un espacio equipado con sanitarios, agua potable, iluminación y demás servicios necesarios para que los asistentes se encuentren cómodos y seguros", afirmó.

La intendente destacó la importancia de este evento "como espacio de generación de empleo y oportunidades para más de mil emprendedores, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos artesanales, además de propuestas culturales y recreativas para toda la familia".

"Vamos a elaborar una agenda conjunta con el Gobierno de la Provincia para brindar a los santiagueños y visitantes actividades de alta calidad, que tanto esperan y a las que están acostumbrados desde que el senador Gerardo Zamora era intendente", manifestó.

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