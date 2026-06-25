Sube a 235 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela y ya hay más de 4.300 heridos

El nuevo balance fue confirmado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Las tareas de rescate y asistencia continúan en las zonas más afectadas por los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país.

Hoy 22:20

El Gobierno de Venezuela actualizó este jueves por la noche el balance oficial de víctimas de los devastadores terremotos registrados el miércoles y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 235, mientras que más de 4.300 personas resultaron heridas como consecuencia de la catástrofe.

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La información fue brindada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, durante una transmisión emitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, en la que precisó que el sistema público de salud atendió, hasta las 19, a más de 4.300 heridos.

"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", informó el funcionario.

El nuevo balance refleja un importante incremento respecto del parte difundido horas antes por las autoridades, que contabilizaba 188 fallecidos y 1.520 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y el relevamiento de los daños en distintas regiones del país.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo. El estado de La Guaira continúa siendo una de las zonas más afectadas, con centenares de edificios dañados o derrumbados y operativos de rescate que permanecen activos.

En paralelo, el Gobierno venezolano mantiene desplegados equipos de emergencia y atención sanitaria, mientras continúa llegando ayuda internacional enviada por distintos países para colaborar con las tareas de rescate, asistencia médica y provisión de insumos básicos a los damnificados.