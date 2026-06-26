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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 11º
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Policiales

Tragedia en la Ruta 34: dos camioneros murieron calcinados tras un violento choque frontal cerca de Mailín

El fatal accidente ocurrió este viernes por la noche, a la altura del kilómetro 598. Los dos camiones se incendiaron tras el impacto y la ruta permaneció totalmente cortada mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Hoy 01:07

Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 598, en cercanías de la localidad de Mailín, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 19 de Herrera, y dejó como saldo dos camioneros fallecidos.

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De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue protagonizado por dos camiones con batea, que colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del violentísimo impacto, ambos vehículos se incendiaron y quedaron atravesados sobre la calzada. Los conductores quedaron atrapados en las cabinas y murieron en el lugar, sin posibilidad de ser rescatados a tiempo.

Tras el hecho, personal policial, equipos de salud y Bomberos Voluntarios de Añatuya trabajaron intensamente para extinguir las llamas, asegurar la zona y llevar adelante las tareas de rescate.

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 34 permaneció totalmente interrumpida mientras se desarrollaban las pericias accidentológicas y las tareas para remover los vehículos involucrados.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con la investigación para determinar la mecánica del choque frontal. En tanto, se espera que en las próximas horas sean dadas a conocer las identidades de las víctimas y mayores precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

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