Adrián Ravier tendrá este viernes su presentación oficial como vocero presidencial en Casa Rosada

El reemplazante de Manuel Adorni encabezará hoy su primera actividad ante periodistas acreditados.

26/06/2026

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, tendrá este viernes su presentación oficial en Casa Rosada, luego de ser designado como reemplazante de Manuel Adorni.

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La actividad se desarrollará a partir de las 11 ante los periodistas acreditados y contará con transmisión en vivo a través de los canales oficiales.

El objetivo del nuevo funcionario será brindar los lineamientos generales de su gestión al frente de la vocería presidencial. De todos modos, en su entorno reconocen que todavía restan definirse aspectos vinculados al equipo de trabajo y a las funciones específicas que tendrá dentro del esquema de comunicación del Gobierno.

“Estamos en un momento de transición”, señalaron cerca de Ravier, al explicar que aún no está claro si participará de las reuniones de Gabinete o de la mesa política.

Luego de esta presentación, el nuevo vocero confirmó que el martes a las 11 brindará su primera conferencia de prensa formal, abierta a preguntas de los medios acreditados.

En ese marco, Ravier anticipó que buscará desempeñar el cargo “con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”, según expresó a través de su cuenta de X.

“Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”, agregó en el mismo mensaje.

En Casa Rosada descartan que su estilo sea idéntico al de Manuel Adorni, quien se caracterizó durante su etapa como vocero por intervenciones con comentarios punzantes e irónicos.

El presidente Javier Milei, en su último discurso en la Fundación Faro, elogió públicamente al nuevo portavoz presidencial y le deseó éxito en la tarea que comenzará a desempeñar.

Con su desembarco en la vocería, Ravier inicia una etapa de transición dentro del esquema comunicacional del Gobierno, en un cargo central para la relación diaria entre la Casa Rosada y la prensa acreditada.